08 ноября 2023

Пермский омбудсмен отреагировал на историю пропавшего журналиста

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция Регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края, сапко игорь, конференция ер
Иваненко ранее обращался к омбудсмену за помощью Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко вмешался в ситуацию с журналистом портала Properm Владиславом Иваненко, который пропал после визита полиции. К журналисту выехали помощники омбудсмена, чтобы оказать правовую помощь.

«Сотрудник профильного отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае и мой общественный помощник по миграционным вопросам выехали в Центр временного содержания граждан, где, по нашей информации, находится сейчас Владислав Иваненко. В случае необходимости они окажут ему правовую помощь», — рассказал Игорь Сапко корреспонденту агентства.

Омбудсмен добавил, что Иваненко ранее направлял в его адрес письменное обращение, что ему аннулировали вид на жительство. Журналисту разъяснили порядок действий и дали рекомендации по составлению искового заявления. Также Иваненко предложили взять общественного советника для представления интересов в суде. После этого журналист к омбудсмену не обращался.

Владислав Иваненко пропал утром 9 ноября. К нему пришли сотрудники полиции, после чего он перестал выходить на связь. Стало известно, что журналиста увезли в Центр временного содержания граждан.

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко вмешался в ситуацию с журналистом портала Properm Владиславом Иваненко, который пропал после визита полиции. К журналисту выехали помощники омбудсмена, чтобы оказать правовую помощь. «Сотрудник профильного отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае и мой общественный помощник по миграционным вопросам выехали в Центр временного содержания граждан, где, по нашей информации, находится сейчас Владислав Иваненко. В случае необходимости они окажут ему правовую помощь», — рассказал Игорь Сапко корреспонденту агентства. Омбудсмен добавил, что Иваненко ранее направлял в его адрес письменное обращение, что ему аннулировали вид на жительство. Журналисту разъяснили порядок действий и дали рекомендации по составлению искового заявления. Также Иваненко предложили взять общественного советника для представления интересов в суде. После этого журналист к омбудсмену не обращался. Владислав Иваненко пропал утром 9 ноября. К нему пришли сотрудники полиции, после чего он перестал выходить на связь. Стало известно, что журналиста увезли в Центр временного содержания граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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