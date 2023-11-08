Пермский омбудсмен отреагировал на историю пропавшего журналиста

Иваненко ранее обращался к омбудсмену за помощью Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко вмешался в ситуацию с журналистом портала Properm Владиславом Иваненко, который пропал после визита полиции. К журналисту выехали помощники омбудсмена, чтобы оказать правовую помощь.

«Сотрудник профильного отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае и мой общественный помощник по миграционным вопросам выехали в Центр временного содержания граждан, где, по нашей информации, находится сейчас Владислав Иваненко. В случае необходимости они окажут ему правовую помощь», — рассказал Игорь Сапко корреспонденту агентства.

Омбудсмен добавил, что Иваненко ранее направлял в его адрес письменное обращение, что ему аннулировали вид на жительство. Журналисту разъяснили порядок действий и дали рекомендации по составлению искового заявления. Также Иваненко предложили взять общественного советника для представления интересов в суде. После этого журналист к омбудсмену не обращался.

Владислав Иваненко пропал утром 9 ноября. К нему пришли сотрудники полиции, после чего он перестал выходить на связь. Стало известно, что журналиста увезли в Центр временного содержания граждан.