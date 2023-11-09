Bloomberg: страны ЕС опасаются использовать «замороженные» российские активы

09 ноября 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Страны ЕС призвали не спешить использовать активы России Фото: Официальный сайт Европарламента Некоторые страны Евросоюза полагают, что необходимо быть осторожными в вопросе ускорения согласования плана по использованию доходов от замороженных российских активов Центрального банка (ЦБ) РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Страны ЕС, включая Бельгию, Италию, Германию и Францию, проявляют осторожность в отношении ускорения усилий по использованию прибыли от попавших под санкции активов ЦБ РФ для поддержки Украины. Правительства сначала просят гарантировать, что формула использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, является юридически обоснованной и не ставит под угрозу финансовую стабильность», — передает агентство Bloomberg. Страны ЕС выступают за более постепенный подход. Ранее власти Соединенных Штатов назвали условия, при которых Россия сможет вернуть замороженные активы в размере 300 млрд долларов. Запад указал на то, что РФ не получит активы до тех пор, пока не заплатит за СВО на Украине. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна проработает ответ на возможный отъем ее активов за рубежом. Он уточнил, что Москва приступит к оспариванию таких решений. В этом случае США столкнется с серьезными юридическими издержками, передает RT .

Некоторые страны Евросоюза полагают, что необходимо быть осторожными в вопросе ускорения согласования плана по использованию доходов от замороженных российских активов Центрального банка (ЦБ) РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Страны ЕС, включая Бельгию, Италию, Германию и Францию, проявляют осторожность в отношении ускорения усилий по использованию прибыли от попавших под санкции активов ЦБ РФ для поддержки Украины. Правительства сначала просят гарантировать, что формула использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, является юридически обоснованной и не ставит под угрозу финансовую стабильность», — передает агентство Bloomberg. Страны ЕС выступают за более постепенный подход. Ранее власти Соединенных Штатов назвали условия, при которых Россия сможет вернуть замороженные активы в размере 300 млрд долларов. Запад указал на то, что РФ не получит активы до тех пор, пока не заплатит за СВО на Украине. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна проработает ответ на возможный отъем ее активов за рубежом. Он уточнил, что Москва приступит к оспариванию таких решений. В этом случае США столкнется с серьезными юридическими издержками, передает RT.