Пермяк выловил рака на креветку, когда рыбачил на Каме на налима. Фото

12 ноября 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

Рыбак из Прикамья рассказал о необычном улове Фото: Алексей Андронов © URA.RU Житель Краснокамска (Пермский край) Константин Волков вытащил из Камы рака. В беседе с URA.RU он уточнил, что хотел поймать налима на креветку. «Сидел и ловил налима на креветку. На спиннинге хорошо сработал колокольчик, думал, а вот и налим, потом — тишина. Думаю, пойду проверю. Тащу, а там что-то странное, присмотрелся — рак. Да вцепился в креветку, не отпускает клешней», — рассказал собеседник информационного агентства. Изначально рыбак хотел забрать рака домой, но передумал. Животное было отпущено в привычную среду обитания. По словам Константина Волкова, рак вцепился в креветку «мертвой хваткой» Фото: группа VK «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае», https://vk.com/wall-92950000_1966638

Житель Краснокамска (Пермский край) Константин Волков вытащил из Камы рака. В беседе с URA.RU он уточнил, что хотел поймать налима на креветку. «Сидел и ловил налима на креветку. На спиннинге хорошо сработал колокольчик, думал, а вот и налим, потом — тишина. Думаю, пойду проверю. Тащу, а там что-то странное, присмотрелся — рак. Да вцепился в креветку, не отпускает клешней», — рассказал собеседник информационного агентства. Изначально рыбак хотел забрать рака домой, но передумал. Животное было отпущено в привычную среду обитания.