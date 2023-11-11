Рыбак из Прикамья рассказал о необычном улове
Житель Краснокамска (Пермский край) Константин Волков вытащил из Камы рака. В беседе с URA.RU он уточнил, что хотел поймать налима на креветку.
«Сидел и ловил налима на креветку. На спиннинге хорошо сработал колокольчик, думал, а вот и налим, потом — тишина. Думаю, пойду проверю. Тащу, а там что-то странное, присмотрелся — рак. Да вцепился в креветку, не отпускает клешней», — рассказал собеседник информационного агентства.
Изначально рыбак хотел забрать рака домой, но передумал. Животное было отпущено в привычную среду обитания.
По словам Константина Волкова, рак вцепился в креветку «мертвой хваткой»
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