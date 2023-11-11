11 ноября 2023
10 ноября 2023

Пермяк выловил рака на креветку, когда рыбачил на Каме на налима. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, удочка, лунка
Рыбак из Прикамья рассказал о необычном улове Фото:

Житель Краснокамска (Пермский край) Константин Волков вытащил из Камы рака. В беседе с URA.RU он уточнил, что хотел поймать налима на креветку.

«Сидел и ловил налима на креветку. На спиннинге хорошо сработал колокольчик, думал, а вот и налим, потом — тишина. Думаю, пойду проверю. Тащу, а там что-то странное, присмотрелся — рак. Да вцепился в креветку, не отпускает клешней», — рассказал собеседник информационного агентства.

Изначально рыбак хотел забрать рака домой, но передумал. Животное было отпущено в привычную среду обитания.

По словам Константина Волкова, рак вцепился в креветку «мертвой хваткой»
По словам Константина Волкова, рак вцепился в креветку «мертвой хваткой»
Фото:

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Житель Краснокамска (Пермский край) Константин Волков вытащил из Камы рака. В беседе с URA.RU он уточнил, что хотел поймать налима на креветку. «Сидел и ловил налима на креветку. На спиннинге хорошо сработал колокольчик, думал, а вот и налим, потом — тишина. Думаю, пойду проверю. Тащу, а там что-то странное, присмотрелся — рак. Да вцепился в креветку, не отпускает клешней», — рассказал собеседник информационного агентства. Изначально рыбак хотел забрать рака домой, но передумал. Животное было отпущено в привычную среду обитания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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