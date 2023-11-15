Челябинца задержали в Кольцово за дебош в самолете

Житель Златоуста (Челябинская область) устроил дебош в самолете, следующего по маршруту «Маттала — Екатеринбург». Как сообщили URA.RU 15 ноября в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, мужчина был задержан сразу же после приземления в аэропорту Кольцово.
«Мужчина во время полета распивал спиртные напитки, приобретенные в магазине беспошлинной торговли, выражался грубой нецензурной бранью. На замечания бортпроводников мужчина не реагировал, законные распоряжения командира воздушного судна не выполнял. Во время полета вел себя нагло и дерзко, чем нарушал общественный порядок и мешал отдыху других пассажиров», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.
Там отметили, что мужчину оперативно задержали и доставили в дежурную часть. В его отношении составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах и за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.
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