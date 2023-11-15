Экс-депутат Госдумы Барышев отстоял бизнес в суде с мэрией Челябинска

16 ноября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Суд отказался признать незаконными большую часть объектов фирмы Андрея Барышева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания экс-депутата Госдумы Андрея Барышева отстояла в суде 10 объектов, сноса которых добивалась администрация Челябинска. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Решение Арбитражного суда Челябинской области от 31.07.2023 по делу № А76-28037/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу администрации Челябинска — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции», — говорится в постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (есть в распоряжении URA.RU). Судебный процесс тянется с августа 2022 года. Право собственности на объекты на земельном участке на пересечении улицы Молдавской и проспекта Победы компания «ИнфраИнвест» приобрела в 2017 году. На этом участке разместились АЗС, котельная и автомойка — в общей сложности речь шла о 15 строениях. В августе 2022 года мэрия сумела наложить арест на эти активы и пыталась добиться в суде их полного сноса. Однако адвокаты экс-депутата тогда обжаловали эти решения. В июле 2023 года власти областного центра сообщили, что ООО «Инфраинвест» добровольно демонтировало ряд строений, однако большую их часть бизнесмену удалось отстоять сначала в областном арбитраже, а затем в вышестоящей инстанции. В частности, речь идет об автомойке, котельной и АЗС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания экс-депутата Госдумы Андрея Барышева отстояла в суде 10 объектов, сноса которых добивалась администрация Челябинска. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Решение Арбитражного суда Челябинской области от 31.07.2023 по делу № А76-28037/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу администрации Челябинска — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции», — говорится в постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (есть в распоряжении URA.RU). Судебный процесс тянется с августа 2022 года. Право собственности на объекты на земельном участке на пересечении улицы Молдавской и проспекта Победы компания «ИнфраИнвест» приобрела в 2017 году. На этом участке разместились АЗС, котельная и автомойка — в общей сложности речь шла о 15 строениях. В августе 2022 года мэрия сумела наложить арест на эти активы и пыталась добиться в суде их полного сноса. Однако адвокаты экс-депутата тогда обжаловали эти решения. В июле 2023 года власти областного центра сообщили, что ООО «Инфраинвест» добровольно демонтировало ряд строений, однако большую их часть бизнесмену удалось отстоять сначала в областном арбитраже, а затем в вышестоящей инстанции. В частности, речь идет об автомойке, котельной и АЗС.