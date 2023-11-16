Свердловская школьница, которую убил друг, незадолго до смерти истязала себя. Видео

16 ноября 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Школьница Алена (имя изменено), которую нашли мертвой вместе с мамой в Екатеринбурге, часто резала себя. Об этом URA.RU сообщила одна из подруг 14-летней девочки. О двойном убийстве в Железнодорожном районе стало известно 14 ноября. Подозреваемым стал 16-летний парень. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Однако в СК утверждают, что мотивом убийства является кража денег (после ЧП он своровал банковскую карточку женщины). «Алена любила готовить. Еще она оставляла порезы на своем теле. Как-то она два небольших пореза сделала, а потом пластырем заклеила и показала мне», — сказала подруга погибшей. Мальчику, подозреваемому в убийстве, 15 ноября отправили в СИЗО до 13 января 2024 года. На суде он не стал раскаиваться в содеянном. Его мама не верит, что сын может быть убийцей, во время заседания ей стало плохо.