Свердловская школьница, которую убил друг, незадолго до смерти истязала себя. Видео

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Досрочное ЕГЭ в Лицее №3. Екатеринбург, егэ, экзамен, единый государственный экзамен, школьница
Девочка жила вместе с мамой в квартире (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

Школьница Алена (имя изменено), которую нашли мертвой вместе с мамой в Екатеринбурге, часто резала себя. Об этом URA.RU сообщила одна из подруг 14-летней девочки.

О двойном убийстве в Железнодорожном районе стало известно 14 ноября. Подозреваемым стал 16-летний парень. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Однако в СК утверждают, что мотивом убийства является кража денег (после ЧП он своровал банковскую карточку женщины).

«Алена любила готовить. Еще она оставляла порезы на своем теле. Как-то она два небольших пореза сделала, а потом пластырем заклеила и показала мне», — сказала подруга погибшей.

Мальчику, подозреваемому в убийстве, 15 ноября отправили в СИЗО до 13 января 2024 года. На суде он не стал раскаиваться в содеянном. Его мама не верит, что сын может быть убийцей, во время заседания ей стало плохо.

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Школьница Алена (имя изменено), которую нашли мертвой вместе с мамой в Екатеринбурге, часто резала себя. Об этом URA.RU сообщила одна из подруг 14-летней девочки. О двойном убийстве в Железнодорожном районе стало известно 14 ноября. Подозреваемым стал 16-летний парень. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Однако в СК утверждают, что мотивом убийства является кража денег (после ЧП он своровал банковскую карточку женщины). «Алена любила готовить. Еще она оставляла порезы на своем теле. Как-то она два небольших пореза сделала, а потом пластырем заклеила и показала мне», — сказала подруга погибшей. Мальчику, подозреваемому в убийстве, 15 ноября отправили в СИЗО до 13 января 2024 года. На суде он не стал раскаиваться в содеянном. Его мама не верит, что сын может быть убийцей, во время заседания ей стало плохо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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