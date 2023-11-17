Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2024 году

Первые сдачи ЕГЭ в 2024 году пройдут 23 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по географии и информатике в языковом Лицее №2. Екатеринбург, егэ, единый государственный экзамен
Экзамен по математике состоится 31 мая Фото:

Появился проект расписания ЕГЭ на следующий год. Первые экзамены запланированы на 23 мая. Соответствующий документ с расписанием опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Первые экзамены ЕГЭ пройдут 23 мая», — сообщается в документе. Отмечается, что 23 мая состоятся экзамены по предметам: география, литература и химия. Через несколько дней, 28 мая, состоится экзамен по русскому языку. Затем 31 мая ученики сдадут ЕГЭ по математике, как базового, так и профильного уровня. Следующий экзамен, по обществознанию, состоится 4 июня.

7 июня будет экзамен по информатике, а 8 июня — повторный экзамен по этому предмету. 10 июня запланированы экзамены по истории и физике.13 июня состоятся экзамены по биологии и различным иностранным языкам в письменной форме (английскому, испанскому, китайскому, немецкому, французскому). Наконец, устные экзамены по иностранным языкам пройдут 17 и 18 июня, где учащиеся продемонстрируют свои коммуникативные навыки.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появился проект расписания ЕГЭ на следующий год. Первые экзамены запланированы на 23 мая. Соответствующий документ с расписанием опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Первые экзамены ЕГЭ пройдут 23 мая», — сообщается в документе. Отмечается, что 23 мая состоятся экзамены по предметам: география, литература и химия. Через несколько дней, 28 мая, состоится экзамен по русскому языку. Затем 31 мая ученики сдадут ЕГЭ по математике, как базового, так и профильного уровня. Следующий экзамен, по обществознанию, состоится 4 июня. 7 июня будет экзамен по информатике, а 8 июня — повторный экзамен по этому предмету. 10 июня запланированы экзамены по истории и физике.13 июня состоятся экзамены по биологии и различным иностранным языкам в письменной форме (английскому, испанскому, китайскому, немецкому, французскому). Наконец, устные экзамены по иностранным языкам пройдут 17 и 18 июня, где учащиеся продемонстрируют свои коммуникативные навыки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...