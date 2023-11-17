Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2024 году

Первые сдачи ЕГЭ в 2024 году пройдут 23 мая

17 ноября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Экзамен по математике состоится 31 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Появился проект расписания ЕГЭ на следующий год. Первые экзамены запланированы на 23 мая. Соответствующий документ с расписанием опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Первые экзамены ЕГЭ пройдут 23 мая», — сообщается в документе. Отмечается, что 23 мая состоятся экзамены по предметам: география, литература и химия. Через несколько дней, 28 мая, состоится экзамен по русскому языку. Затем 31 мая ученики сдадут ЕГЭ по математике, как базового, так и профильного уровня. Следующий экзамен, по обществознанию, состоится 4 июня. 7 июня будет экзамен по информатике, а 8 июня — повторный экзамен по этому предмету. 10 июня запланированы экзамены по истории и физике.13 июня состоятся экзамены по биологии и различным иностранным языкам в письменной форме (английскому, испанскому, китайскому, немецкому, французскому). Наконец, устные экзамены по иностранным языкам пройдут 17 и 18 июня, где учащиеся продемонстрируют свои коммуникативные навыки.

Появился проект расписания ЕГЭ на следующий год. Первые экзамены запланированы на 23 мая. Соответствующий документ с расписанием опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Первые экзамены ЕГЭ пройдут 23 мая», — сообщается в документе. Отмечается, что 23 мая состоятся экзамены по предметам: география, литература и химия. Через несколько дней, 28 мая, состоится экзамен по русскому языку. Затем 31 мая ученики сдадут ЕГЭ по математике, как базового, так и профильного уровня. Следующий экзамен, по обществознанию, состоится 4 июня. 7 июня будет экзамен по информатике, а 8 июня — повторный экзамен по этому предмету. 10 июня запланированы экзамены по истории и физике.13 июня состоятся экзамены по биологии и различным иностранным языкам в письменной форме (английскому, испанскому, китайскому, немецкому, французскому). Наконец, устные экзамены по иностранным языкам пройдут 17 и 18 июня, где учащиеся продемонстрируют свои коммуникативные навыки.