В Екатеринбурге силовики скрутили водителя и пассажиров автомобиля. Видео

Полиция Екатеринбурга задержала неизвестных граждан прямо на дороге

19 ноября 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Граждан задержали для проверки на причастность к преступлению Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Белинского сотрудники полиции задержали граждан, находящихся в салоне автомобиля. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «На Белинского,183 опера и ДПС окружили авто. Скрутили всех, кто в нем сидел», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское УМВД. Там сообщили, что полицией задержаны граждане, которых проверяют на причастность к совершению противоправных действий. «Более подробная информация пока не раскрывается в служебных интересах», — добавили в ведомстве.

В Екатеринбурге на улице Белинского сотрудники полиции задержали граждан, находящихся в салоне автомобиля. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «На Белинского,183 опера и ДПС окружили авто. Скрутили всех, кто в нем сидел», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское УМВД. Там сообщили, что полицией задержаны граждане, которых проверяют на причастность к совершению противоправных действий. «Более подробная информация пока не раскрывается в служебных интересах», — добавили в ведомстве.