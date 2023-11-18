Граждан задержали для проверки на причастность к преступлению
В Екатеринбурге на улице Белинского сотрудники полиции задержали граждан, находящихся в салоне автомобиля. Об этом рассказали очевидцы происшествия.
«На Белинского,183 опера и ДПС окружили авто. Скрутили всех, кто в нем сидел», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» со ссылкой на очевидцев.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское УМВД. Там сообщили, что полицией задержаны граждане, которых проверяют на причастность к совершению противоправных действий. «Более подробная информация пока не раскрывается в служебных интересах», — добавили в ведомстве.
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