18 ноября 2023

В Екатеринбурге силовики скрутили водителя и пассажиров автомобиля. Видео

Полиция Екатеринбурга задержала неизвестных граждан прямо на дороге
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, пистолет, преступник, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
Граждан задержали для проверки на причастность к преступлению Фото:

В Екатеринбурге на улице Белинского сотрудники полиции задержали граждан, находящихся в салоне автомобиля. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

«На Белинского,183 опера и ДПС окружили авто. Скрутили всех, кто в нем сидел», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» со ссылкой на очевидцев.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское УМВД. Там сообщили, что полицией задержаны граждане, которых проверяют на причастность к совершению противоправных действий. «Более подробная информация пока не раскрывается в служебных интересах», — добавили в ведомстве.

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В Екатеринбурге на улице Белинского сотрудники полиции задержали граждан, находящихся в салоне автомобиля. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «На Белинского,183 опера и ДПС окружили авто. Скрутили всех, кто в нем сидел», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга» со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское УМВД. Там сообщили, что полицией задержаны граждане, которых проверяют на причастность к совершению противоправных действий. «Более подробная информация пока не раскрывается в служебных интересах», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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