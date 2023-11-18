18 ноября 2023

Бастрыкин взялся за дело мигрантов, разбивших стекло машины в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался делом двух мигрантов, которые в ходе конфликта на дороге в Екатеринбурге угрожали водителю и разбили стекло его машины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских действий мигрантов в Свердловской области», — говорится в сообщении. В Екатеринбурге двое мигрантов на автомобиле «Renault» вступили в дорожный конфликт с другим автомобилистом. Один из мужчин разбил стекло его машины и начал угрожать, после чего они скрылись.

Днем 19 ноября URA.RU писало о возбуждении уголовного дела данному факту. Сотрудниками полиции была организована проверка. Личности и мотивы противоправного деяния устанавливаются.

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Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался делом двух мигрантов, которые в ходе конфликта на дороге в Екатеринбурге угрожали водителю и разбили стекло его машины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских действий мигрантов в Свердловской области», — говорится в сообщении. В Екатеринбурге двое мигрантов на автомобиле «Renault» вступили в дорожный конфликт с другим автомобилистом. Один из мужчин разбил стекло его машины и начал угрожать, после чего они скрылись. Днем 19 ноября URA.RU писало о возбуждении уголовного дела данному факту. Сотрудниками полиции была организована проверка. Личности и мотивы противоправного деяния устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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