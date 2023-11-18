Бастрыкин взялся за дело мигрантов, разбивших стекло машины в Екатеринбурге

19 ноября 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела Фото: Следственный комитет РФ Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался делом двух мигрантов, которые в ходе конфликта на дороге в Екатеринбурге угрожали водителю и разбили стекло его машины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских действий мигрантов в Свердловской области», — говорится в сообщении. В Екатеринбурге двое мигрантов на автомобиле «Renault» вступили в дорожный конфликт с другим автомобилистом. Один из мужчин разбил стекло его машины и начал угрожать, после чего они скрылись. Днем 19 ноября URA.RU писало о возбуждении уголовного дела данному факту. Сотрудниками полиции была организована проверка. Личности и мотивы противоправного деяния устанавливаются.

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался делом двух мигрантов, которые в ходе конфликта на дороге в Екатеринбурге угрожали водителю и разбили стекло его машины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских действий мигрантов в Свердловской области», — говорится в сообщении. В Екатеринбурге двое мигрантов на автомобиле «Renault» вступили в дорожный конфликт с другим автомобилистом. Один из мужчин разбил стекло его машины и начал угрожать, после чего они скрылись. Днем 19 ноября URA.RU писало о возбуждении уголовного дела данному факту. Сотрудниками полиции была организована проверка. Личности и мотивы противоправного деяния устанавливаются.