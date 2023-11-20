Пермяк хотел выгнать зятя из дома, но был избит кочергой

Житель Гайнского муниципального округа (Пермский край) был недоволен тем, что зять не помогает по дому. Мужчина пытался выгнать родственника из дома, но был избит кочергой. Информация об этом размещена в картотеке Гайнского районного суда.
«30 апреля подсудимый находился дома, где жил со своей супругой и ее родителями. Семья распивала алкогольные напитки. В ходе застолья тесть начал предъявлять претензии к зятю из-за того, что тот не помогает по хозяйству. Пермяк стал выгонять зятя из дома, после чего отправился спать. Разозлившийся мужчина схватил кочергу и несколько раз ударил ей по голове спящего тестя. В результате, у пострадавшего был диагностирован перелом височной кости, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом мизинца левой руки», — говорится в решении суда.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что зять не в первый раз напал на тестя. Он уже замахивался на него кочергой, а однажды ударил по коленке. В отношении пермяка возбудили уголовное дело. Он полностью признал свою вину и сообщил, что если бы не алкоголь, то он бы не стал избивать родственника. Суд признал его виновным и дал два года условного срока.
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