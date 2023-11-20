Пермяк хотел выгнать зятя из дома, но был избит кочергой

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Тесть поплатился здоровьем за то, что пытался выгнать зятя Фото:

Житель Гайнского муниципального округа (Пермский край) был недоволен тем, что зять не помогает по дому. Мужчина пытался выгнать родственника из дома, но был избит кочергой. Информация об этом размещена в картотеке Гайнского районного суда.

«30 апреля подсудимый находился дома, где жил со своей супругой и ее родителями. Семья распивала алкогольные напитки. В ходе застолья тесть начал предъявлять претензии к зятю из-за того, что тот не помогает по хозяйству. Пермяк стал выгонять зятя из дома, после чего отправился спать. Разозлившийся мужчина схватил кочергу и несколько раз ударил ей по голове спящего тестя. В результате, у пострадавшего был диагностирован перелом височной кости, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом мизинца левой руки», — говорится в решении суда.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что зять не в первый раз напал на тестя. Он уже замахивался на него кочергой, а однажды ударил по коленке. В отношении пермяка возбудили уголовное дело. Он полностью признал свою вину и сообщил, что если бы не алкоголь, то он бы не стал избивать родственника. Суд признал его виновным и дал два года условного срока.

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Житель Гайнского муниципального округа (Пермский край) был недоволен тем, что зять не помогает по дому. Мужчина пытался выгнать родственника из дома, но был избит кочергой. Информация об этом размещена в картотеке Гайнского районного суда. «30 апреля подсудимый находился дома, где жил со своей супругой и ее родителями. Семья распивала алкогольные напитки. В ходе застолья тесть начал предъявлять претензии к зятю из-за того, что тот не помогает по хозяйству. Пермяк стал выгонять зятя из дома, после чего отправился спать. Разозлившийся мужчина схватил кочергу и несколько раз ударил ей по голове спящего тестя. В результате, у пострадавшего был диагностирован перелом височной кости, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом мизинца левой руки», — говорится в решении суда. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что зять не в первый раз напал на тестя. Он уже замахивался на него кочергой, а однажды ударил по коленке. В отношении пермяка возбудили уголовное дело. Он полностью признал свою вину и сообщил, что если бы не алкоголь, то он бы не стал избивать родственника. Суд признал его виновным и дал два года условного срока.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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