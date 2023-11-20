Депутаты в Оханске избрали нового главу округа

Главой Оханского городского округа избран Дмитрий Байдин. Депутаты муниципальной думы 21 ноября единогласно поддержали его кандидатуру на пост руководителя округа.
«Главой Оханского городского округа избран Дмитрий Байдин. Депутаты местной думы единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа», — пишет близкий к краевым властям telegram-канал «На местах». Получить оперативный комментарий в думе муниципалитета корреспонденту URA.RU не удалось, на звонок корреспондента агентства никто не ответил.
Байдин руководит Оханским округом с 2015 года. Конкуренцию на выборах главы чиновнику составил его заместитель Михаил Яшин.
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