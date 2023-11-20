20 ноября 2023

Депутаты в Оханске избрали нового главу округа

Дмитрий Байдин сохранил сохранил за собой пост главы Оханского округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, байдин дмитрий, хаертдинов ринат
Дмитрий Байдин (в центре) переизбран на пост главы Оханского округа Фото:

Главой Оханского городского округа избран Дмитрий Байдин. Депутаты муниципальной думы 21 ноября единогласно поддержали его кандидатуру на пост руководителя округа.

«Главой Оханского городского округа избран Дмитрий Байдин. Депутаты местной думы единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа», — пишет близкий к краевым властям telegram-канал «На местах». Получить оперативный комментарий в думе муниципалитета корреспонденту URA.RU не удалось, на звонок корреспондента агентства никто не ответил.

Байдин руководит Оханским округом с 2015 года. Конкуренцию на выборах главы чиновнику составил его заместитель Михаил Яшин.

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Главой Оханского городского округа избран Дмитрий Байдин. Депутаты муниципальной думы 21 ноября единогласно поддержали его кандидатуру на пост руководителя округа. «Главой Оханского городского округа избран Дмитрий Байдин. Депутаты местной думы единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа», — пишет близкий к краевым властям telegram-канал «На местах». Получить оперативный комментарий в думе муниципалитета корреспонденту URA.RU не удалось, на звонок корреспондента агентства никто не ответил. Байдин руководит Оханским округом с 2015 года. Конкуренцию на выборах главы чиновнику составил его заместитель Михаил Яшин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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