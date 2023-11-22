Politico: Израиль наносил удары по больницам вопреки просьбам США

22 ноября 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

США требовали от Израиля не наносить удары по больницам, пишет Politico Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США передавали координаты больниц и гуманитарных организаций Израилю с просьбой не нападать на них, однако Израиль все равно продолжал наносить удары. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Израиль получал от США координаты больниц и гуманитарных групп с просьбой не подвергать их опасности, но все равно наносил удары», — передает слова источников Politico. Там добавили, что эта тактика израильской армии (ЦАХАЛ) вызвала критику со стороны групп помощи. Передаваемая информация включала GPS-координаты нескольких медицинских учреждений, включая больницу «Аш-Шифа», а также информацию о движении групп, занимающихся продовольственным снабжением или медицинской помощью в Газе. Действия, проводимые вблизи этих объектов, несмотря на предупреждения, приводили к разрушению зданий, прерыванию поставок топлива и других критически важных ресурсов. Бывшие работники гуманитарных организаций, действовавших на Ближнем Востоке, рассказали, что Израиль отказывается от установившейся практики защиты гуманитарных групп от обстрелов. Один из высокопоставленных членов группы помощи заявил, что ЦАХАЛ ранее имел контакты с такими организациями во время предыдущих конфликтов, поэтому нет оправданий для отсутствия такой коммуникации сейчас, заключили в материале издания. В результате удара израильской армии по сектору Газа погибли все пациенты в реанимационном отделении больницы «Аш-Шифа» на севере города. Больница также столкнулась с проблемой отсутствия лечения, воды и кислорода из-за блокады медицинского комплекса, которая уже длится более недели. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация также намерена провести расследование взрыва в больнице Аль-Ахли в Секторе Газа 17 октября, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США передавали координаты больниц и гуманитарных организаций Израилю с просьбой не нападать на них, однако Израиль все равно продолжал наносить удары. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Израиль получал от США координаты больниц и гуманитарных групп с просьбой не подвергать их опасности, но все равно наносил удары», — передает слова источников Politico. Там добавили, что эта тактика израильской армии (ЦАХАЛ) вызвала критику со стороны групп помощи. Передаваемая информация включала GPS-координаты нескольких медицинских учреждений, включая больницу «Аш-Шифа», а также информацию о движении групп, занимающихся продовольственным снабжением или медицинской помощью в Газе. Действия, проводимые вблизи этих объектов, несмотря на предупреждения, приводили к разрушению зданий, прерыванию поставок топлива и других критически важных ресурсов. Бывшие работники гуманитарных организаций, действовавших на Ближнем Востоке, рассказали, что Израиль отказывается от установившейся практики защиты гуманитарных групп от обстрелов. Один из высокопоставленных членов группы помощи заявил, что ЦАХАЛ ранее имел контакты с такими организациями во время предыдущих конфликтов, поэтому нет оправданий для отсутствия такой коммуникации сейчас, заключили в материале издания. В результате удара израильской армии по сектору Газа погибли все пациенты в реанимационном отделении больницы «Аш-Шифа» на севере города. Больница также столкнулась с проблемой отсутствия лечения, воды и кислорода из-за блокады медицинского комплекса, которая уже длится более недели. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация также намерена провести расследование взрыва в больнице Аль-Ахли в Секторе Газа 17 октября, передает РАПСИ.