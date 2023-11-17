От удара ЦАХАЛ по сектору Газа скончались все пациенты в реанимации «Аш-Шифа»

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, наземная операция
Удар ЦАХАЛа по больнице в секторе Газа привел к смерти пациентов в отделении реанимации, заявил Мухаммед Абу Сильмия Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

После удара израильской армии (ЦАХАЛ) по сектору Газа, все пациенты, находившиеся в реанимационном отделении больницы «Аш-Шифа» на севере города, погибли. Об этом рассказал директор больницы Мухаммед Абу Сильмия.

«Все пациенты в отделении реанимации „Аш-Шифа“ на севере сектора Газа погибли», — передает слова Абу Сильмия телеканал Sky News Arabia. Он добавил, что все смерти произошли в результате осады со стороны Израиля. В больнице настоящей проблемой является отсутствие лечения, воды и кислорода из-за блокады медицинского комплекса, которая уже продолжается более недели.

Министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла заявила, что все ключевые больницы сектора Газа частично или полностью разрушены в результате регулярных атак Израиля за последнюю неделю. Были нанесены удары по больнице Бейт-Ханун, детской больнице Ад-Дурра, а также применен запрещенный на международном уровне белый фосфор. Больницы Аш-Шифа, Центральная больница и другие медицинские учреждения частично разрушены или выведены из строя.

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После удара израильской армии (ЦАХАЛ) по сектору Газа, все пациенты, находившиеся в реанимационном отделении больницы «Аш-Шифа» на севере города, погибли. Об этом рассказал директор больницы Мухаммед Абу Сильмия. «Все пациенты в отделении реанимации „Аш-Шифа“ на севере сектора Газа погибли», — передает слова Абу Сильмия телеканал Sky News Arabia. Он добавил, что все смерти произошли в результате осады со стороны Израиля. В больнице настоящей проблемой является отсутствие лечения, воды и кислорода из-за блокады медицинского комплекса, которая уже продолжается более недели. Министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла заявила, что все ключевые больницы сектора Газа частично или полностью разрушены в результате регулярных атак Израиля за последнюю неделю. Были нанесены удары по больнице Бейт-Ханун, детской больнице Ад-Дурра, а также применен запрещенный на международном уровне белый фосфор. Больницы Аш-Шифа, Центральная больница и другие медицинские учреждения частично разрушены или выведены из строя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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