От удара ЦАХАЛ по сектору Газа скончались все пациенты в реанимации «Аш-Шифа»

17 ноября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Удар ЦАХАЛа по больнице в секторе Газа привел к смерти пациентов в отделении реанимации, заявил Мухаммед Абу Сильмия Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа После удара израильской армии (ЦАХАЛ) по сектору Газа, все пациенты, находившиеся в реанимационном отделении больницы «Аш-Шифа» на севере города, погибли. Об этом рассказал директор больницы Мухаммед Абу Сильмия. «Все пациенты в отделении реанимации „Аш-Шифа“ на севере сектора Газа погибли», — передает слова Абу Сильмия телеканал Sky News Arabia. Он добавил, что все смерти произошли в результате осады со стороны Израиля. В больнице настоящей проблемой является отсутствие лечения, воды и кислорода из-за блокады медицинского комплекса, которая уже продолжается более недели. Министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла заявила, что все ключевые больницы сектора Газа частично или полностью разрушены в результате регулярных атак Израиля за последнюю неделю. Были нанесены удары по больнице Бейт-Ханун, детской больнице Ад-Дурра, а также применен запрещенный на международном уровне белый фосфор. Больницы Аш-Шифа, Центральная больница и другие медицинские учреждения частично разрушены или выведены из строя.

После удара израильской армии (ЦАХАЛ) по сектору Газа, все пациенты, находившиеся в реанимационном отделении больницы «Аш-Шифа» на севере города, погибли. Об этом рассказал директор больницы Мухаммед Абу Сильмия. «Все пациенты в отделении реанимации „Аш-Шифа“ на севере сектора Газа погибли», — передает слова Абу Сильмия телеканал Sky News Arabia. Он добавил, что все смерти произошли в результате осады со стороны Израиля. В больнице настоящей проблемой является отсутствие лечения, воды и кислорода из-за блокады медицинского комплекса, которая уже продолжается более недели. Министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла заявила, что все ключевые больницы сектора Газа частично или полностью разрушены в результате регулярных атак Израиля за последнюю неделю. Были нанесены удары по больнице Бейт-Ханун, детской больнице Ад-Дурра, а также применен запрещенный на международном уровне белый фосфор. Больницы Аш-Шифа, Центральная больница и другие медицинские учреждения частично разрушены или выведены из строя.