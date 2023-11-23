Челябинцы чаще приглашают на праздники Деда мороза, Белого Мишку и Чебурашку

«Авито»: спрос челябинцев на организацию детских праздников вырос на 38%

24 ноября 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Спрос на аниматоров вырос на 38% Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинские родители в ноябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 чаще всего приглашают на новогодние праздники Дед мороза со Снегурочкой, Белого Мишку и Чебурашку. В городе спрос на аниматоров вырос на 38%, количество предложений за год увеличилось на 18%, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Челябинские родители стали чаще обращаться за услугами аниматоров для организации детских праздников — в ноябре 2023 года по сравнению с 2022 годом спрос вырос сразу на 38%. А с приближением новогодней поры число запросов на услуги артистов только растет — помимо главных героев, Деда Мороза и Снегурочки, в Челябинске очень популярны Чебурашка и Белый Мишка», — рассказали в пресс-службе. Самым популярным персонажем в Челябинске стал Чебурашка. Спрос на выступления артистов и ростовых кукол этого персонажа в ноябре вырос почти в два раза — на 85%. Не сходит с пьедесталов и Белый Мишка, который лидирует в рейтинге уже второй год, причем за 2023 год спрос на него увеличился на 102%. Другой желанный гость — Маша из мультфильма «Маша и Медведь», спрос на выступления в 2023 году вырос в два раза. Именно Машу заказывают на праздники в два раза чаще, чем Барби, хотя интерес к выступлению культовой куклы за год также вырос на 79% на фоне популярности одноименного фильма. Родители девочек также приглашают аниматоров в костюмах единорога, интерес к этому персонажу вырос на 122% за 2023 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинские родители в ноябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 чаще всего приглашают на новогодние праздники Дед мороза со Снегурочкой, Белого Мишку и Чебурашку. В городе спрос на аниматоров вырос на 38%, количество предложений за год увеличилось на 18%, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Челябинские родители стали чаще обращаться за услугами аниматоров для организации детских праздников — в ноябре 2023 года по сравнению с 2022 годом спрос вырос сразу на 38%. А с приближением новогодней поры число запросов на услуги артистов только растет — помимо главных героев, Деда Мороза и Снегурочки, в Челябинске очень популярны Чебурашка и Белый Мишка», — рассказали в пресс-службе. Самым популярным персонажем в Челябинске стал Чебурашка. Спрос на выступления артистов и ростовых кукол этого персонажа в ноябре вырос почти в два раза — на 85%. Не сходит с пьедесталов и Белый Мишка, который лидирует в рейтинге уже второй год, причем за 2023 год спрос на него увеличился на 102%. Другой желанный гость — Маша из мультфильма «Маша и Медведь», спрос на выступления в 2023 году вырос в два раза. Именно Машу заказывают на праздники в два раза чаще, чем Барби, хотя интерес к выступлению культовой куклы за год также вырос на 79% на фоне популярности одноименного фильма. Родители девочек также приглашают аниматоров в костюмах единорога, интерес к этому персонажу вырос на 122% за 2023 год.