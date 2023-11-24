Екатеринбург попал в тройку городов с самой дорогой арендой однушек

24 ноября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге аренда однокомнатной квартиры дороже, чем средняя стоимость аренды по России Фото: Илья Московец © URA.RU Среди российских городов миллионников дороже всего снимать однокомнатную квартиру в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Екатеринбурге средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры выросла за год на 25% и составляет 25 000 рублей. При этом в среднем по России аренда однушка обходится в 22 000 рублей», — рассказали в пресс-службе сервиса. В целом средняя ставка долгосрочной аренды в Екатеринбурге выросла на 30,4% по сравнению с прошлым годом и равна 30 000 рублей. Заметнее всего в ноябре 2023 года выросла цена на аренду трехкомнатных квартир (+31,4%) до 46 000 рублей. Средняя цена аренды «двушек» в Екатеринбурге составляет 32 000, это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что учителя в Екатеринбурге тратят большую часть зарплаты на аренду квартиры.

Среди российских городов миллионников дороже всего снимать однокомнатную квартиру в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Екатеринбурге средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры выросла за год на 25% и составляет 25 000 рублей. При этом в среднем по России аренда однушка обходится в 22 000 рублей», — рассказали в пресс-службе сервиса. В целом средняя ставка долгосрочной аренды в Екатеринбурге выросла на 30,4% по сравнению с прошлым годом и равна 30 000 рублей. Заметнее всего в ноябре 2023 года выросла цена на аренду трехкомнатных квартир (+31,4%) до 46 000 рублей. Средняя цена аренды «двушек» в Екатеринбурге составляет 32 000, это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что учителя в Екатеринбурге тратят большую часть зарплаты на аренду квартиры.