Учителя в Екатеринбурге отдают больше половины зарплаты за аренду квартиры

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Юристы в Екатеринбурге тратят 49% от средней зарплаты за аренду однушки Фото:

Педагоги из Екатеринбурга отдают за аренду однокомнатной квартиры 71% от своей средней месячной зарплаты. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа и Авито Недвижимость» сопоставив среднюю зарплату и стоимость аренды.

«Также существенная доля средней предлагаемой зарплаты уходит на съем жилья у продавцов-консультантов (57%) и бухгалтеров (51%)», — говорится в сообщении. Комфортно платить за аренду однушек дальнобойщикам (19%), сварщикам (28%) и курьерам (39%) от средней зарплаты. Аналитики «Авито Работа» связывают это с высокими зарплатными предложениями для синих воротничков.

Дороже всего аренда однокомнатной квартиры среди городов-миллионников стоит в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Самые выгодные цены на аренду жилья в Воронеже, Челябинске, Самаре и Омске.

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Педагоги из Екатеринбурга отдают за аренду однокомнатной квартиры 71% от своей средней месячной зарплаты. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа и Авито Недвижимость» сопоставив среднюю зарплату и стоимость аренды. «Также существенная доля средней предлагаемой зарплаты уходит на съем жилья у продавцов-консультантов (57%) и бухгалтеров (51%)», — говорится в сообщении. Комфортно платить за аренду однушек дальнобойщикам (19%), сварщикам (28%) и курьерам (39%) от средней зарплаты. Аналитики «Авито Работа» связывают это с высокими зарплатными предложениями для синих воротничков. Дороже всего аренда однокомнатной квартиры среди городов-миллионников стоит в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Самые выгодные цены на аренду жилья в Воронеже, Челябинске, Самаре и Омске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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