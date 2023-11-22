Учителя в Екатеринбурге отдают больше половины зарплаты за аренду квартиры

Юристы в Екатеринбурге тратят 49% от средней зарплаты за аренду однушки Фото: Илья Московец © URA.RU

Педагоги из Екатеринбурга отдают за аренду однокомнатной квартиры 71% от своей средней месячной зарплаты. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа и Авито Недвижимость» сопоставив среднюю зарплату и стоимость аренды.

«Также существенная доля средней предлагаемой зарплаты уходит на съем жилья у продавцов-консультантов (57%) и бухгалтеров (51%)», — говорится в сообщении. Комфортно платить за аренду однушек дальнобойщикам (19%), сварщикам (28%) и курьерам (39%) от средней зарплаты. Аналитики «Авито Работа» связывают это с высокими зарплатными предложениями для синих воротничков.

Дороже всего аренда однокомнатной квартиры среди городов-миллионников стоит в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Самые выгодные цены на аренду жилья в Воронеже, Челябинске, Самаре и Омске.