В Свердловской области насмерть сбили 35-летнего мужчину

25 ноября 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

По факту аварии, УГИБДД проводит расследование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Красноуфимском районе (Свердловская область) на девятом километре автодороги «Ачит-Месягутово» водитель на иномарке насмерть сбил 35-летнего мужчину. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «Водитель пояснил, что двигался на „Хендэ Тусон“ со скоростью 70 километров в час и внезапно увидел пешехода, стоящего на проезжей части в середине его полосы движения. [Водитель] начал резко тормозить и вывернул руль влево, чтобы объехать его, однако наезда избежать не удалось», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пешеход скончался на месте. Стаж водителя составляет 28 лет. За это время к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 12 раз. Отмечается, что на момент ДТП он был трезв. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. Они уточнили, что погибший находился на дороге без цели ее перейти. Светоотражающих элементов на его одежде не было. По факту ДТП ведется проверка.

В Красноуфимском районе (Свердловская область) на девятом километре автодороги «Ачит-Месягутово» водитель на иномарке насмерть сбил 35-летнего мужчину. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «Водитель пояснил, что двигался на „Хендэ Тусон“ со скоростью 70 километров в час и внезапно увидел пешехода, стоящего на проезжей части в середине его полосы движения. [Водитель] начал резко тормозить и вывернул руль влево, чтобы объехать его, однако наезда избежать не удалось», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пешеход скончался на месте. Стаж водителя составляет 28 лет. За это время к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 12 раз. Отмечается, что на момент ДТП он был трезв. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. Они уточнили, что погибший находился на дороге без цели ее перейти. Светоотражающих элементов на его одежде не было. По факту ДТП ведется проверка.