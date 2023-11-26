26 ноября 2023

ВСУ готовятся к расширению границ конфликта с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские командиры все чаще говорят о сдаче позиций Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженных силы Украины (ВСУ) готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

«Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины. Это произойдет, если РФ продолжит наращивать производство вооружений», — сообщил генерал-лейтенант ВСУ Наев в беседе с ABC News.

Украинский военачальник отметил, что России якобы помогают «технологически совершенствоваться» ее союзники. Он добавил, что ВСУ в ответ на эту угрозу начали строить оборонительные сооружения и ставить мины.

Текущую стадию конфликта Наев ранее характеризовал как «войну ресурсов». По его словам, сокращение западной поддержки ударит по обороноспособности ВСУ.

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Вооруженных силы Украины (ВСУ) готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. «Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины. Это произойдет, если РФ продолжит наращивать производство вооружений», — сообщил генерал-лейтенант ВСУ Наев в беседе с ABC News. Украинский военачальник отметил, что России якобы помогают «технологически совершенствоваться» ее союзники. Он добавил, что ВСУ в ответ на эту угрозу начали строить оборонительные сооружения и ставить мины. Текущую стадию конфликта Наев ранее характеризовал как «войну ресурсов». По его словам, сокращение западной поддержки ударит по обороноспособности ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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