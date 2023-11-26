Армия и оружие ВСУ готовятся к расширению границ конфликта с Россией 27 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 + Украинские командиры все чаще говорят о сдаче позиций Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженных силы Украины (ВСУ) готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. «Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины. Это произойдет, если РФ продолжит наращивать производство вооружений», — сообщил генерал-лейтенант ВСУ Наев в беседе с ABC News . Украинский военачальник отметил, что России якобы помогают «технологически совершенствоваться» ее союзники. Он добавил, что ВСУ в ответ на эту угрозу начали строить оборонительные сооружения и ставить мины. Текущую стадию конфликта Наев ранее характеризовал как «войну ресурсов». По его словам, сокращение западной поддержки ударит по обороноспособности ВСУ. Вооруженных силы Украины (ВСУ) готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. «Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины. Это произойдет, если РФ продолжит наращивать производство вооружений», — сообщил генерал-лейтенант ВСУ Наев в беседе с ABC News. Украинский военачальник отметил, что России якобы помогают «технологически совершенствоваться» ее союзники. Он добавил, что ВСУ в ответ на эту угрозу начали строить оборонительные сооружения и ставить мины. Текущую стадию конфликта Наев ранее характеризовал как «войну ресурсов». По его словам, сокращение западной поддержки ударит по обороноспособности ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям