ВСУ готовятся к расширению границ конфликта с Россией

Вооруженных силы Украины (ВСУ) готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
«Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины. Это произойдет, если РФ продолжит наращивать производство вооружений», — сообщил генерал-лейтенант ВСУ Наев в беседе с
Украинский военачальник отметил, что России якобы помогают «технологически совершенствоваться» ее союзники. Он добавил, что ВСУ в ответ на эту угрозу начали строить оборонительные сооружения и ставить мины.
Текущую стадию конфликта Наев ранее характеризовал как «войну ресурсов». По его словам, сокращение западной поддержки ударит по обороноспособности ВСУ.
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