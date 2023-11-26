На Серовском тракте произошло массовое ДТП с пострадавшими

27 ноября 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

На Серовском тракте столкнулись три авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Серовском тракте (Свердловская область) на выезде из Кушвы произошло ДТП с участием трех машин. В результате есть пострадавшие. Об этом сообщил очевидец. «Авария случилась, когда одна из машин пошла на обгон. Авто выехало на встречку, на гололеде машину закрутило. В аварии пострадали три человека», — рассказывает очевидец. Его слова передает E1.RU. Две машины столкнулись, а третья улетела в кювет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

На Серовском тракте (Свердловская область) на выезде из Кушвы произошло ДТП с участием трех машин. В результате есть пострадавшие. Об этом сообщил очевидец. «Авария случилась, когда одна из машин пошла на обгон. Авто выехало на встречку, на гололеде машину закрутило. В аварии пострадали три человека», — рассказывает очевидец. Его слова передает E1.RU. Две машины столкнулись, а третья улетела в кювет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.