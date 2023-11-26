На Серовском тракте произошло массовое ДТП с пострадавшими

На Серовском тракте столкнулись три авто
На Серовском тракте (Свердловская область) на выезде из Кушвы произошло ДТП с участием трех машин. В результате есть пострадавшие. Об этом сообщил очевидец.
«Авария случилась, когда одна из машин пошла на обгон. Авто выехало на встречку, на гололеде машину закрутило. В аварии пострадали три человека», — рассказывает очевидец. Его слова передает E1.RU. Две машины столкнулись, а третья улетела в кювет.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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