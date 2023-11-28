28 ноября 2023

Челябинский губернатор проведет прямую линию 5 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер ответит на вопросы жителей региона Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет прямую линию с жителями 5 декабря. Об этом 29 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Алексей Текслер ответит на вопросы жителей области во вторник, 5 декабря, в 12 часов. 29 ноября стартует прием вопросов для прямой линии», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Обращения будут собираться на нескольких платформах. Вопросы будут приниматься с 29 ноября по 5 декабря. По окончании прямой линии сбор вопросов будет завершен.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет прямую линию с жителями 5 декабря. Об этом 29 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Алексей Текслер ответит на вопросы жителей области во вторник, 5 декабря, в 12 часов. 29 ноября стартует прием вопросов для прямой линии», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Обращения будут собираться на нескольких платформах. Вопросы будут приниматься с 29 ноября по 5 декабря. По окончании прямой линии сбор вопросов будет завершен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...