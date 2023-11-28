Челябинский губернатор проведет прямую линию 5 декабря

Алексей Текслер ответит на вопросы жителей региона
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет прямую линию с жителями 5 декабря. Об этом 29 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Алексей Текслер ответит на вопросы жителей области во вторник, 5 декабря, в 12 часов. 29 ноября стартует прием вопросов для прямой линии», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Обращения будут собираться на нескольких платформах. Вопросы будут приниматься с 29 ноября по 5 декабря. По окончании прямой линии сбор вопросов будет завершен.
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