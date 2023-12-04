04 декабря 2023

ГУФСИН заплатит 3 миллиона за смерть свердловского прапорщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция ГУФСИН по СО в ИНТЕРФАКСе. Екатеринбург, полковник, фсин россии, погоны, форма
Инцидент, в котором погиб сотрудник ГУФСИН, произошел в 2018 году Фото:

Суд взыскал 3,6 млн рублей в пользу родных старшего прапорщика ИК-3 (Краснотурьинск), который погиб во время производственных работ в 2018 году. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.

Сотрудника ведомства придавило техникой после того как он выпал из кабины трактора. «В ходе проверки выяснилось, что прапорщик не имел водительских прав, не проходил обучения, а техника, за которой он работал, была неисправна. <…> Семья погибшего получит 3,6 млн рублей компенсации», — говорится в сообщении.

После ЧП двое сотрудников ИК-3 были привлечены к уголовной ответственности. В суд с иском обратилась бывшая супруга погибшего. Изначально она просила, чтобы ведомство выплатило два млн рублей.

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Суд взыскал 3,6 млн рублей в пользу родных старшего прапорщика ИК-3 (Краснотурьинск), который погиб во время производственных работ в 2018 году. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Сотрудника ведомства придавило техникой после того как он выпал из кабины трактора. «В ходе проверки выяснилось, что прапорщик не имел водительских прав, не проходил обучения, а техника, за которой он работал, была неисправна. <…> Семья погибшего получит 3,6 млн рублей компенсации», — говорится в сообщении. После ЧП двое сотрудников ИК-3 были привлечены к уголовной ответственности. В суд с иском обратилась бывшая супруга погибшего. Изначально она просила, чтобы ведомство выплатило два млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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