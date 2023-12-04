ГУФСИН заплатит 3 миллиона за смерть свердловского прапорщика

05 декабря 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Инцидент, в котором погиб сотрудник ГУФСИН, произошел в 2018 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд взыскал 3,6 млн рублей в пользу родных старшего прапорщика ИК-3 (Краснотурьинск), который погиб во время производственных работ в 2018 году. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Сотрудника ведомства придавило техникой после того как он выпал из кабины трактора. «В ходе проверки выяснилось, что прапорщик не имел водительских прав, не проходил обучения, а техника, за которой он работал, была неисправна. <…> Семья погибшего получит 3,6 млн рублей компенсации», — говорится в сообщении. После ЧП двое сотрудников ИК-3 были привлечены к уголовной ответственности. В суд с иском обратилась бывшая супруга погибшего. Изначально она просила, чтобы ведомство выплатило два млн рублей.

Суд взыскал 3,6 млн рублей в пользу родных старшего прапорщика ИК-3 (Краснотурьинск), который погиб во время производственных работ в 2018 году. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Сотрудника ведомства придавило техникой после того как он выпал из кабины трактора. «В ходе проверки выяснилось, что прапорщик не имел водительских прав, не проходил обучения, а техника, за которой он работал, была неисправна. <…> Семья погибшего получит 3,6 млн рублей компенсации», — говорится в сообщении. После ЧП двое сотрудников ИК-3 были привлечены к уголовной ответственности. В суд с иском обратилась бывшая супруга погибшего. Изначально она просила, чтобы ведомство выплатило два млн рублей.