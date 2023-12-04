Развлечения Культура Новым председателем Союза театральных деятелей стал Владимир Машков 04 декабря 2023 в 16:58 Размер текста - 17 + Владимир Машков возглавил Союз театральных деятелей России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народный артист России Владимир Машков был избран новым председателем Союза театральных деятелей. Этот пост ранее занимал режиссер Александр Калягин. «Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что ранее организацией на протяжении 27 лет руководил Александр Калягин. Союз театральных деятелей в России занимается защитой прав и интересов театральных деятелей и организацией образовательных мероприятий. Также организация ответственна за поддержку театральных проектов и способствование развитию театрального искусства в стране. Народный артист России Владимир Машков был избран новым председателем Союза театральных деятелей. Этот пост ранее занимал режиссер Александр Калягин. «Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что ранее организацией на протяжении 27 лет руководил Александр Калягин. Союз театральных деятелей в России занимается защитой прав и интересов театральных деятелей и организацией образовательных мероприятий. Также организация ответственна за поддержку театральных проектов и способствование развитию театрального искусства в стране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям