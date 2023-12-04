Новым председателем Союза театральных деятелей стал Владимир Машков

Владимир Машков возглавил Союз театральных деятелей России
Народный артист России Владимир Машков был избран новым председателем Союза театральных деятелей. Этот пост ранее занимал режиссер Александр Калягин.
«Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что ранее организацией на протяжении 27 лет руководил Александр Калягин.
Союз театральных деятелей в России занимается защитой прав и интересов театральных деятелей и организацией образовательных мероприятий. Также организация ответственна за поддержку театральных проектов и способствование развитию театрального искусства в стране.
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