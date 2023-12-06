У спикера думы Екатеринбурга отнимают победу на выборах

Ранее юрист говорил URA.RU, что шансов обнулить избрание Анны Гурарий у Боровика почти нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик обратился в областной суд с просьбой аннулировать итоги сентябрьских выборов в гордуму по округу №9, где победила спикер думы Анна Гурарий («Единая Россия»). Об этом URA.RU сообщил сам Боровик и поделился копией иска.

В нем сказано, что Боровик просит отменить решение Кировской территориальной избирательной комиссии (ТИК) от 11 сентября. «[И прошу] признать результаты выборов депутатов Екатеринбургской городской думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9, состоявшиеся 9-го и 10 сентября 2023 года недействительными», — ходатайствовал Боровик.

Он хотел участвовать в выборах как самовыдвиженец. Для регистрации ему надо было сдать 241 подпись, он принес 265 — с запасом. Сначала комиссия признала недействительными 25 подписей. Этот результат — одобренные 240 подписей из 265 — его не устраивал. Боровик пошел в районный суд и выиграл его. Мэрии это было даже выгодно: Боровик оттянул бы голоса у основного оппонента Гурарий — депутата-«яблочника» Константина Киселева, финансируемого миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Но кто-то из первых лиц региона решил, что допускать Боровика до выборов нельзя. И тот проиграл сначала в облсуде, а потом и в кассации. А Гурарий спокойно победила — 41,02% против 18,56% у Киселева.

Но 11 сентября, на следующий день после голосования, Верховный суд распорядился оставить в силе решение Кировского суда. При этом представитель избиркома и электоральный юрист говорили корреспонденту, что шансов оспорить результаты выборов у Боровика нет. 13 октября Гурарий официально избрали спикером.

У Боровика в Екатеринбурге скандальная репутация. Он работал в думе в 2013—2018 годах. За эти годы Боровик отметился, в частности, дракой в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовным делом из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Журналистку оскорбило, что Боровик объявил конкурс, кто лучше «опустит» Собчак.

Фото: скриншот иска, предоставленного редакции Евгением Боровиком