Шабутдинов придумал, как заработать в СИЗО

Shot: Шабутдинов создал в СИЗО собственный мерч

12 декабря 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Аяз Шабудтинов планирует продавать собственный мерч, пишет Shot Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве Блогер-коуч Аяз Шабутдинов разработал оригинальный способ заработка, находясь в СИЗО. Он придумал выпускать и продавать мерчандайзинг, связанный с его выступлением в суде «Аяз Шабутдинов придумал, как заработать в СИЗО, — он решил сделать мерч по мотивам своего выступления в суде», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что Шабутдинов лично надел футболку с изображением своего выступления. Его соратники утверждают, что все доходы от продажи продукции будут направлены на благотворительность. Однако пострадавшие от его тренингов сомневаются в этом, передает telegram-канал. Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября за свою деятельность: он проводил тренинги для предпринимателей, которые считаются мошенническими. Блогеру-коучу неоднократно предъявляли обвинения и подавали в суд. Он находится в настоящее время в СИЗО, а московский суд наложил арест на 17 его счетов для возмещения ущерба, причиненного пострадавшим от его мошеннической деятельности. Во время рассмотрения апелляции по его аресту, Аяз не смог скрыть эмоции в зале суда. Он разрыдался и предложил заплатить 15 миллионов рублей в качестве залога, чтобы его отпустили, передает «Утро.ру».

Блогер-коуч Аяз Шабутдинов разработал оригинальный способ заработка, находясь в СИЗО. Он придумал выпускать и продавать мерчандайзинг, связанный с его выступлением в суде «Аяз Шабутдинов придумал, как заработать в СИЗО, — он решил сделать мерч по мотивам своего выступления в суде», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что Шабутдинов лично надел футболку с изображением своего выступления. Его соратники утверждают, что все доходы от продажи продукции будут направлены на благотворительность. Однако пострадавшие от его тренингов сомневаются в этом, передает telegram-канал. Шабутдинов был арестован в Москве в начале ноября за свою деятельность: он проводил тренинги для предпринимателей, которые считаются мошенническими. Блогеру-коучу неоднократно предъявляли обвинения и подавали в суд. Он находится в настоящее время в СИЗО, а московский суд наложил арест на 17 его счетов для возмещения ущерба, причиненного пострадавшим от его мошеннической деятельности. Во время рассмотрения апелляции по его аресту, Аяз не смог скрыть эмоции в зале суда. Он разрыдался и предложил заплатить 15 миллионов рублей в качестве залога, чтобы его отпустили, передает «Утро.ру».