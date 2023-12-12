12 декабря 2023

Пермский ОМОН «Парма» примет в свои ряды снайпера

© Служба новостей «URA.RU»
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Снайперу обещают заработную плату от 45 тысяч рублей Фото:

Мобильный отряд особого назначения «Парма» Управления Росгвардии по Пермскому краю примет в свои ряды новых сотрудников. Речь о пяти бойцах ОМОН. В том числе, элитному спецподразделению необходим снайпер.

«ОМОН „Парма“ Управления Росгвардии по Пермскому краю приглашает на службу. Должности — боец, боец (высотник), боец (снайпер), водитель и кинолог. Требования — мужчины, прошедшие службу в Вооруженных силах РФ, образование не ниже среднего», — сообщается в описаниях вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Новым сотрудникам обещают заработную плату от 45 тысяч рублей, льготную выслугу лет, соцпакет и решение жилищного вопроса. Также им предоставят бесплатное медобслуживание и оплачиваемый проезд к месту отпуска на территории РФ. Пермский ОМОН «Парма» был создан в январе 1989 года. Основными задачами подразделения являются обеспечение личной безопасности граждан, участие в раскрытии преступлений и в борьбе с террористическими и диверсионными группами.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ильинском городском округе Пермского края срочно примут на работу полицейских. В том числе, местному отделу МВД требуются сотрудники в отдел конвоирования, инспектор ГИБДД, следователь и участковый.

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Мобильный отряд особого назначения «Парма» Управления Росгвардии по Пермскому краю примет в свои ряды новых сотрудников. Речь о пяти бойцах ОМОН. В том числе, элитному спецподразделению необходим снайпер. «ОМОН „Парма“ Управления Росгвардии по Пермскому краю приглашает на службу. Должности — боец, боец (высотник), боец (снайпер), водитель и кинолог. Требования — мужчины, прошедшие службу в Вооруженных силах РФ, образование не ниже среднего», — сообщается в описаниях вакансий на сайте бесплатных объявлений. Новым сотрудникам обещают заработную плату от 45 тысяч рублей, льготную выслугу лет, соцпакет и решение жилищного вопроса. Также им предоставят бесплатное медобслуживание и оплачиваемый проезд к месту отпуска на территории РФ. Пермский ОМОН «Парма» был создан в январе 1989 года. Основными задачами подразделения являются обеспечение личной безопасности граждан, участие в раскрытии преступлений и в борьбе с террористическими и диверсионными группами. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ильинском городском округе Пермского края срочно примут на работу полицейских. В том числе, местному отделу МВД требуются сотрудники в отдел конвоирования, инспектор ГИБДД, следователь и участковый.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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