В Челябинске в ГКБ №1 заработал уникальный проект — новое стоматологическое отделение для детей и взрослых с ментальными и неврологическими нарушениями. Работу нового отделения оценил губернатор региона Алексей Текслер.
«Осенью этого года в ГКБ №1 открылось стоматологическое отделение для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Уникальный проект. Проблема лечения зубов у людей с ментальными и неврологическими нарушениями есть по всей стране», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Раньше таким людям врачи готовы были помочь только платно и то не везде. Новое отделение оснащено современным оборудованием, открыты комфортные палаты. Этот проект для людей с ограничениями будет в Челябинской области не последним, пообещал Текслер.
Стоматологической отделение открылось на базе Городской клинической больницы №1
Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области
Этот проект для людей с ограничениями будет в Челябинской области не последним, пообещал Текслер
Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области
В Челябинске в ГКБ №1 заработал уникальный проект — новое стоматологическое отделение для детей и взрослых с ментальными и неврологическими нарушениями. Работу нового отделения оценил губернатор региона Алексей Текслер. «Осенью этого года в ГКБ №1 открылось стоматологическое отделение для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Уникальный проект. Проблема лечения зубов у людей с ментальными и неврологическими нарушениями есть по всей стране», — написал Текслер в своем telegram-канале. Раньше таким людям врачи готовы были помочь только платно и то не везде. Новое отделение оснащено современным оборудованием, открыты комфортные палаты. Этот проект для людей с ограничениями будет в Челябинской области не последним, пообещал Текслер.