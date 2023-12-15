15 декабря 2023

Челябинский губернатор оценил стоматологию для людей с ограничениями. Фото

Челябинский губернатор Текслер посетил стоматологию для людей с ограничениями
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология, клипарт , стоматологический кабинет, инструменты стоматолога, бормашина, насадки
Проблема лечения зубов у людей с ментальными и неврологическими нарушениями есть по всей стране Фото:

В Челябинске в ГКБ №1 заработал уникальный проект — новое стоматологическое отделение для детей и взрослых с ментальными и неврологическими нарушениями. Работу нового отделения оценил губернатор региона Алексей Текслер.

«Осенью этого года в ГКБ №1 открылось стоматологическое отделение для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Уникальный проект. Проблема лечения зубов у людей с ментальными и неврологическими нарушениями есть по всей стране», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Раньше таким людям врачи готовы были помочь только платно и то не везде. Новое отделение оснащено современным оборудованием, открыты комфортные палаты. Этот проект для людей с ограничениями будет в Челябинской области не последним, пообещал Текслер.

Стоматологической отделение открылось на базе Городской клинической больницы №1
Стоматологической отделение открылось на базе Городской клинической больницы №1
Этот проект для людей с ограничениями будет в Челябинской области не последним, пообещал Текслер
Этот проект для людей с ограничениями будет в Челябинской области не последним, пообещал Текслер

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В Челябинске в ГКБ №1 заработал уникальный проект — новое стоматологическое отделение для детей и взрослых с ментальными и неврологическими нарушениями. Работу нового отделения оценил губернатор региона Алексей Текслер. «Осенью этого года в ГКБ №1 открылось стоматологическое отделение для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Уникальный проект. Проблема лечения зубов у людей с ментальными и неврологическими нарушениями есть по всей стране», — написал Текслер в своем telegram-канале. Раньше таким людям врачи готовы были помочь только платно и то не везде. Новое отделение оснащено современным оборудованием, открыты комфортные палаты. Этот проект для людей с ограничениями будет в Челябинской области не последним, пообещал Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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