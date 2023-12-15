Челябинский губернатор оценил стоматологию для людей с ограничениями. Фото

Челябинский губернатор Текслер посетил стоматологию для людей с ограничениями

16 декабря 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Проблема лечения зубов у людей с ментальными и неврологическими нарушениями есть по всей стране Фото: Алиса Курганская © URA.RU В Челябинске в ГКБ №1 заработал уникальный проект — новое стоматологическое отделение для детей и взрослых с ментальными и неврологическими нарушениями. Работу нового отделения оценил губернатор региона Алексей Текслер. «Осенью этого года в ГКБ №1 открылось стоматологическое отделение для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Уникальный проект. Проблема лечения зубов у людей с ментальными и неврологическими нарушениями есть по всей стране», — написал Текслер в своем telegram-канале. Раньше таким людям врачи готовы были помочь только платно и то не везде. Новое отделение оснащено современным оборудованием, открыты комфортные палаты. Этот проект для людей с ограничениями будет в Челябинской области не последним, пообещал Текслер. Стоматологической отделение открылось на базе Городской клинической больницы №1 Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Этот проект для людей с ограничениями будет в Челябинской области не последним, пообещал Текслер Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

В Челябинске в ГКБ №1 заработал уникальный проект — новое стоматологическое отделение для детей и взрослых с ментальными и неврологическими нарушениями. Работу нового отделения оценил губернатор региона Алексей Текслер. «Осенью этого года в ГКБ №1 открылось стоматологическое отделение для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Уникальный проект. Проблема лечения зубов у людей с ментальными и неврологическими нарушениями есть по всей стране», — написал Текслер в своем telegram-канале. Раньше таким людям врачи готовы были помочь только платно и то не везде. Новое отделение оснащено современным оборудованием, открыты комфортные палаты. Этот проект для людей с ограничениями будет в Челябинской области не последним, пообещал Текслер.