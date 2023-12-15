15 декабря 2023

Первый случай заболевания свиным гриппом выявлен в Свердловской области

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Свердловчанам рекомендуют пройти вакцинацию против гриппа Фото:

В Карпинске (Свердловская область) зарегистрирован первый в этом году случай заболевания гриппом А. Об этом сообщили в филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

«Выявлен грипп А. Это первый случай в этом году. Заболела женщина», — рассказала врач-эпидемиолог Центра Ирина Патласова, ее слова передает «Вечерний Карпинск».

Заболевшая вакцину против гриппа не ставила, отмечает врач. Уточняется, что в Краснотурьинске, Карпинске и Волчанске продолжают вакцинацию против гриппа. В филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области рекомендуют всем, кто еще не поставил прививку, сделать это. А в случае возникновения симптомов болезни следует остаться дома, вызвать врача и не заниматься самолечением.

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В Карпинске (Свердловская область) зарегистрирован первый в этом году случай заболевания гриппом А. Об этом сообщили в филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. «Выявлен грипп А. Это первый случай в этом году. Заболела женщина», — рассказала врач-эпидемиолог Центра Ирина Патласова, ее слова передает «Вечерний Карпинск». Заболевшая вакцину против гриппа не ставила, отмечает врач. Уточняется, что в Краснотурьинске, Карпинске и Волчанске продолжают вакцинацию против гриппа. В филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области рекомендуют всем, кто еще не поставил прививку, сделать это. А в случае возникновения симптомов болезни следует остаться дома, вызвать врача и не заниматься самолечением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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