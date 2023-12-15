15 декабря 2023

Малыша, которого мать выбросила в сугроб, перевели в другую больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Челябинск, детское отделение
Пока врачи не берутся давать точных прогнозов о состоянии грудничка Фото:

Малыша, которого в Екатеринбурге мать выбросила в сугроб, перевели в другую больницу. Его состояние удалось стабилизировать, но оно все еще остается тяжелым. Об этом сообщил источник в медицинской среде.

«Он в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Пока с точкой о его состоянии сказать нельзя, врачи проводят обследования и наблюдают за ним, вся необходимая помощь оказывается», — рассказал источник, его слова передает E1.RU.

Мужчина, который спас ребенка, пытался проведать его в больнице вместе со своей девушкой, сказано в сообщении. Однако в палату их пока не пустили.

Инцидент произошел ночью 15 декабря. В одной из квартир Екатеринбурга 20-летняя девушка родила ребенка, после чего положила его в пакет и выбросила на улицу. Малыша нашел мужчина, который отогрел его в своей машине и вызвал полицейских и врачей. Позже грудничка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сама девушка находится в реанимации. Впоследствии следователи возбудили на нее уголовное дело.

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Малыша, которого в Екатеринбурге мать выбросила в сугроб, перевели в другую больницу. Его состояние удалось стабилизировать, но оно все еще остается тяжелым. Об этом сообщил источник в медицинской среде. «Он в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Пока с точкой о его состоянии сказать нельзя, врачи проводят обследования и наблюдают за ним, вся необходимая помощь оказывается», — рассказал источник, его слова передает E1.RU. Мужчина, который спас ребенка, пытался проведать его в больнице вместе со своей девушкой, сказано в сообщении. Однако в палату их пока не пустили. Инцидент произошел ночью 15 декабря. В одной из квартир Екатеринбурга 20-летняя девушка родила ребенка, после чего положила его в пакет и выбросила на улицу. Малыша нашел мужчина, который отогрел его в своей машине и вызвал полицейских и врачей. Позже грудничка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сама девушка находится в реанимации. Впоследствии следователи возбудили на нее уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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