Малыша, которого мать выбросила в сугроб, перевели в другую больницу

16 декабря 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Пока врачи не берутся давать точных прогнозов о состоянии грудничка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Малыша, которого в Екатеринбурге мать выбросила в сугроб, перевели в другую больницу. Его состояние удалось стабилизировать, но оно все еще остается тяжелым. Об этом сообщил источник в медицинской среде. «Он в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Пока с точкой о его состоянии сказать нельзя, врачи проводят обследования и наблюдают за ним, вся необходимая помощь оказывается», — рассказал источник, его слова передает E1.RU. Мужчина, который спас ребенка, пытался проведать его в больнице вместе со своей девушкой, сказано в сообщении. Однако в палату их пока не пустили. Инцидент произошел ночью 15 декабря. В одной из квартир Екатеринбурга 20-летняя девушка родила ребенка, после чего положила его в пакет и выбросила на улицу. Малыша нашел мужчина, который отогрел его в своей машине и вызвал полицейских и врачей. Позже грудничка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сама девушка находится в реанимации. Впоследствии следователи возбудили на нее уголовное дело.

Малыша, которого в Екатеринбурге мать выбросила в сугроб, перевели в другую больницу. Его состояние удалось стабилизировать, но оно все еще остается тяжелым. Об этом сообщил источник в медицинской среде. «Он в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Пока с точкой о его состоянии сказать нельзя, врачи проводят обследования и наблюдают за ним, вся необходимая помощь оказывается», — рассказал источник, его слова передает E1.RU. Мужчина, который спас ребенка, пытался проведать его в больнице вместе со своей девушкой, сказано в сообщении. Однако в палату их пока не пустили. Инцидент произошел ночью 15 декабря. В одной из квартир Екатеринбурга 20-летняя девушка родила ребенка, после чего положила его в пакет и выбросила на улицу. Малыша нашел мужчина, который отогрел его в своей машине и вызвал полицейских и врачей. Позже грудничка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сама девушка находится в реанимации. Впоследствии следователи возбудили на нее уголовное дело.