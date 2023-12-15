Малыша, которого мать выбросила в сугроб, перевели в другую больницу

Малыша, которого в Екатеринбурге мать выбросила в сугроб, перевели в другую больницу. Его состояние удалось стабилизировать, но оно все еще остается тяжелым. Об этом сообщил источник в медицинской среде.
«Он в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Пока с точкой о его состоянии сказать нельзя, врачи проводят обследования и наблюдают за ним, вся необходимая помощь оказывается», — рассказал источник, его слова передает E1.RU.
Мужчина, который спас ребенка, пытался проведать его в больнице вместе со своей девушкой, сказано в сообщении. Однако в палату их пока не пустили.
Инцидент произошел ночью 15 декабря. В одной из квартир Екатеринбурга 20-летняя девушка родила ребенка, после чего положила его в пакет и выбросила на улицу. Малыша нашел мужчина, который отогрел его в своей машине и вызвал полицейских и врачей. Позже грудничка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сама девушка находится в реанимации. Впоследствии следователи возбудили на нее уголовное дело.
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