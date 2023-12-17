17 декабря 2023

В Магнитогорске выбрали «Маму года»

«Мамой года» в Магнитогорске стала мать пятерых детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, семья, дети, многодетная мать, за руку
В Конкурсе приняли участие 29 мам Фото:

В конкурсе «Мама года» в Магнитогорске победила мама пятерых детей Людмила Черкай. Об этом сообщили организаторы состязания.

«В Магнитогорске подведены итоги третьего сезона конкурса „Мама года“. Подготовка к финалу длилась три месяца, а в декабре состоялось заключительное мероприятие. Главную корону получила мама пятерых детей Людмила Черкай», — сообщает сайт «Магнитогорский рабочий». Победительнице подарили сертификат на покупку автомобиля стоимостью полмиллиона рублей.

Из 29 участниц возрастом от 20 до 48 лет корону получила победительница, а также еще 10 конкурсанток. Остальные участницы одержали победу в различных номинациях.

«Женщины учились освобождать время, делегировать свои какие-то обязанности семейные или по работе. То есть, проект научил их находить время для себя. Многие после конкурса не только продолжают дружбу, но и открывают какой-то совместный бизнес», — цитирует сайт «Магнитогорский рабочий» организатора конкурса «Мама года» в Магнитогорске Елену Павлову.

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В конкурсе «Мама года» в Магнитогорске победила мама пятерых детей Людмила Черкай. Об этом сообщили организаторы состязания. «В Магнитогорске подведены итоги третьего сезона конкурса „Мама года“. Подготовка к финалу длилась три месяца, а в декабре состоялось заключительное мероприятие. Главную корону получила мама пятерых детей Людмила Черкай», — сообщает сайт «Магнитогорский рабочий». Победительнице подарили сертификат на покупку автомобиля стоимостью полмиллиона рублей. Из 29 участниц возрастом от 20 до 48 лет корону получила победительница, а также еще 10 конкурсанток. Остальные участницы одержали победу в различных номинациях. «Женщины учились освобождать время, делегировать свои какие-то обязанности семейные или по работе. То есть, проект научил их находить время для себя. Многие после конкурса не только продолжают дружбу, но и открывают какой-то совместный бизнес», — цитирует сайт «Магнитогорский рабочий» организатора конкурса «Мама года» в Магнитогорске Елену Павлову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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