18 декабря 2023

Въехавшим в ЕС из России водителям разрешили поменять номерные знаки

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Водителям, въехавшим на территорию ЕС из России до 19 декабря, разрешат поменять номера Фото:

Водителям, въехавшим на территорию Евросоюза (ЕС) из России до 19 декабря 2023 года, разрешат поменять номерные знаки на европейские. Об этом говориться в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

«Запрет <…> не препятствует регистрации в государстве-члене ЕС транспортных средств, уже находившихся на территории союза по состоянию на 19 декабря 2023 года», — сообщается в документе. В понедельник ЕС смягчил введенные ранее ограничения, касающиеся личных вещей и транспорта. Был снят запрет на въезд из России автомобилей, принадлежащих гражданам Евросоюза, и машин с дипломатическими номерными знаками.

В понедельник ЕС принял 12-й пакет санкций против России. В него попали группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, а также главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов, сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья, глава республики Алтай Олег Хорохордин, глава республики Башкортостан Радий Хабиров.

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Водителям, въехавшим на территорию Евросоюза (ЕС) из России до 19 декабря 2023 года, разрешат поменять номерные знаки на европейские. Об этом говориться в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. «Запрет <…> не препятствует регистрации в государстве-члене ЕС транспортных средств, уже находившихся на территории союза по состоянию на 19 декабря 2023 года», — сообщается в документе. В понедельник ЕС смягчил введенные ранее ограничения, касающиеся личных вещей и транспорта. Был снят запрет на въезд из России автомобилей, принадлежащих гражданам Евросоюза, и машин с дипломатическими номерными знаками. В понедельник ЕС принял 12-й пакет санкций против России. В него попали группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, а также главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов, сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья, глава республики Алтай Олег Хорохордин, глава республики Башкортостан Радий Хабиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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