В мире Европа Въехавшим в ЕС из России водителям разрешили поменять номерные знаки 19 декабря 2023 в 02:17 Размер текста - 17 + Водителям, въехавшим на территорию ЕС из России до 19 декабря, разрешат поменять номера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водителям, въехавшим на территорию Евросоюза (ЕС) из России до 19 декабря 2023 года, разрешат поменять номерные знаки на европейские. Об этом говориться в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. «Запрет <…> не препятствует регистрации в государстве-члене ЕС транспортных средств, уже находившихся на территории союза по состоянию на 19 декабря 2023 года», — сообщается в документе . В понедельник ЕС смягчил введенные ранее ограничения, касающиеся личных вещей и транспорта. Был снят запрет на въезд из России автомобилей, принадлежащих гражданам Евросоюза, и машин с дипломатическими номерными знаками. В понедельник ЕС принял 12-й пакет санкций против России. В него попали группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, а также главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов, сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья, глава республики Алтай Олег Хорохордин, глава республики Башкортостан Радий Хабиров. Водителям, въехавшим на территорию Евросоюза (ЕС) из России до 19 декабря 2023 года, разрешат поменять номерные знаки на европейские. Об этом говориться в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. «Запрет <…> не препятствует регистрации в государстве-члене ЕС транспортных средств, уже находившихся на территории союза по состоянию на 19 декабря 2023 года», — сообщается в документе. В понедельник ЕС смягчил введенные ранее ограничения, касающиеся личных вещей и транспорта. Был снят запрет на въезд из России автомобилей, принадлежащих гражданам Евросоюза, и машин с дипломатическими номерными знаками. В понедельник ЕС принял 12-й пакет санкций против России. В него попали группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, а также главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов, сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья, глава республики Алтай Олег Хорохордин, глава республики Башкортостан Радий Хабиров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям