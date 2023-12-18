Главком ВКС РФ Афзалов попал в 12-й пакет санкций ЕС

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Всего в санкционные списки включены еще 146 фигурантов Фото:

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов попал в 12-й пакет санкций Евросоюза (ЕС). Информация указана в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

«[Афзалов] несет ответственность за проведение операций против Украины», — сообщается в документе. Он был опубликован в официальном журнале ЕС 18 декабря 2023 года.

В новый санкционный список попал также сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья. Глава республики Алтай Олег Хорохордин, глава республики Башкортостан Радий Хабиров. Всего в санкционные списки включены еще 146 фигурантов, 61 из которых — физические лица.

Цель 12-го пакета санкций ЕС против России — дополнительное ослабление экономической и военной мощи страны, а также предотвращение обхода ранее введенных ограничений. Евросоюз вводит запрет на импорт непромышленных природных и синтетических бриллиантов, на чувствительные товары и другое.

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Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов попал в 12-й пакет санкций Евросоюза (ЕС). Информация указана в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. «[Афзалов] несет ответственность за проведение операций против Украины», — сообщается в документе. Он был опубликован в официальном журнале ЕС 18 декабря 2023 года. В новый санкционный список попал также сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья. Глава республики Алтай Олег Хорохордин, глава республики Башкортостан Радий Хабиров. Всего в санкционные списки включены еще 146 фигурантов, 61 из которых — физические лица. Цель 12-го пакета санкций ЕС против России — дополнительное ослабление экономической и военной мощи страны, а также предотвращение обхода ранее введенных ограничений. Евросоюз вводит запрет на импорт непромышленных природных и синтетических бриллиантов, на чувствительные товары и другое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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