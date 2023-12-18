«АльфаСтрахование» и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС

Группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин попали в 12-й санкционный список Евросоюза (ЕС). Информация указана в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
«[Включить в санкционный список] группу „АльфаСтрахование“, <…> Росфинмониторинг, его руководителя Юрия Чиханчин, <…> ряд компаний, работающих в сфере IT и информационной безопасности», — сообщается в документе. Он был
Под санкциями находится ОЭЗ «Алабуга». Также московское ООО «Маяк», которое проводило «параллельный импорт» товаров без согласия компаний-производителей.
В 12-й пакет санкций ЕС попал главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов. Также сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья. Глава республики Алтай Олег Хорохордин, глава республики Башкортостан Радий Хабиров.
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