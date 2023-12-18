В мире «АльфаСтрахование» и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС 19 декабря 2023 в 00:00 Размер текста - 17 + ЕС опубликовал 12-й список санкций против России Фото: Георгий Бергал © URA.RU Группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин попали в 12-й санкционный список Евросоюза (ЕС). Информация указана в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. «[Включить в санкционный список] группу „АльфаСтрахование“, <…> Росфинмониторинг, его руководителя Юрия Чиханчин, <…> ряд компаний, работающих в сфере IT и информационной безопасности», — сообщается в документе. Он был опубликован в официальном журнале ЕС 18 декабря 2023. Под санкциями находится ОЭЗ «Алабуга». Также московское ООО «Маяк», которое проводило «параллельный импорт» товаров без согласия компаний-производителей. В 12-й пакет санкций ЕС попал главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов. Также сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья. Глава республики Алтай Олег Хорохордин, глава республики Башкортостан Радий Хабиров. Группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин попали в 12-й санкционный список Евросоюза (ЕС). Информация указана в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. «[Включить в санкционный список] группу „АльфаСтрахование“, <…> Росфинмониторинг, его руководителя Юрия Чиханчин, <…> ряд компаний, работающих в сфере IT и информационной безопасности», — сообщается в документе. Он был опубликован в официальном журнале ЕС 18 декабря 2023. Под санкциями находится ОЭЗ «Алабуга». Также московское ООО «Маяк», которое проводило «параллельный импорт» товаров без согласия компаний-производителей. В 12-й пакет санкций ЕС попал главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов. Также сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья. Глава республики Алтай Олег Хорохордин, глава республики Башкортостан Радий Хабиров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям