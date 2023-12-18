18 декабря 2023

«АльфаСтрахование» и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕС опубликовал 12-й список санкций против России Фото:

Группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин попали в 12-й санкционный список Евросоюза (ЕС). Информация указана в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

«[Включить в санкционный список] группу „АльфаСтрахование“, <…> Росфинмониторинг, его руководителя Юрия Чиханчин, <…> ряд компаний, работающих в сфере IT и информационной безопасности», — сообщается в документе. Он был опубликован в официальном журнале ЕС 18 декабря 2023.

Под санкциями находится ОЭЗ «Алабуга». Также московское ООО «Маяк», которое проводило «параллельный импорт» товаров без согласия компаний-производителей.

В 12-й пакет санкций ЕС попал главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов. Также сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья. Глава республики Алтай Олег Хорохордин, глава республики Башкортостан Радий Хабиров.

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Группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин попали в 12-й санкционный список Евросоюза (ЕС). Информация указана в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. «[Включить в санкционный список] группу „АльфаСтрахование“, <…> Росфинмониторинг, его руководителя Юрия Чиханчин, <…> ряд компаний, работающих в сфере IT и информационной безопасности», — сообщается в документе. Он был опубликован в официальном журнале ЕС 18 декабря 2023. Под санкциями находится ОЭЗ «Алабуга». Также московское ООО «Маяк», которое проводило «параллельный импорт» товаров без согласия компаний-производителей. В 12-й пакет санкций ЕС попал главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов. Также сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья. Глава республики Алтай Олег Хорохордин, глава республики Башкортостан Радий Хабиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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