Свердловчанка, напавшая с собутыльником на туристку в парке «Оленьи ручьи», рвется на свободу

Суд отказался смягчить наказание напавшей на туристку в «Оленьих ручьях» Васевой

20 декабря 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Ольга Васева просила заменить пребывание в колонии на исправительные работы (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области суд отказался смягчать наказание Ольге Васевой, которая вместе с собутыльником Алексеем Еремеевым напала на пермскую туристку в парке «Оленьи ручьи» и участвовала в изнасиловании. Женщину оставили в колонии общего режима, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Ольга Васева подала ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Суд первой инстанции в удовлетворении ходатайства отказал, сегодня Свердловский областной суд оставил постановление Тагилстроевского районного суда без изменений», — рассказали в облсуде. Летом 2022 года Васеву приговорили к девяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной в краже, изнасиловании и разбое. По версии следствия, Еремеев и Васева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили в парке «Оленьи ручьи» туристическую палатку, в которой спала Анастасия Пыхтеева из Перми. Они разбудили ее и выманили на открытую местность. Еремеев избил и изнасиловал девушку, а после заколол ножом. Еремеева приговорили к 23 годам колонии строгого режима.

В Свердловской области суд отказался смягчать наказание Ольге Васевой, которая вместе с собутыльником Алексеем Еремеевым напала на пермскую туристку в парке «Оленьи ручьи» и участвовала в изнасиловании. Женщину оставили в колонии общего режима, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Ольга Васева подала ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Суд первой инстанции в удовлетворении ходатайства отказал, сегодня Свердловский областной суд оставил постановление Тагилстроевского районного суда без изменений», — рассказали в облсуде. Летом 2022 года Васеву приговорили к девяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной в краже, изнасиловании и разбое. По версии следствия, Еремеев и Васева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили в парке «Оленьи ручьи» туристическую палатку, в которой спала Анастасия Пыхтеева из Перми. Они разбудили ее и выманили на открытую местность. Еремеев избил и изнасиловал девушку, а после заколол ножом. Еремеева приговорили к 23 годам колонии строгого режима.