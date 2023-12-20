Свердловчанка, напавшая с собутыльником на туристку в парке «Оленьи ручьи», рвется на свободу

Суд отказался смягчить наказание напавшей на туристку в «Оленьих ручьях» Васевой
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Природный парк "Оленьи ручьи". Екатеринбург, оленьи ручьи
Ольга Васева просила заменить пребывание в колонии на исправительные работы (архивное фото) Фото:

В Свердловской области суд отказался смягчать наказание Ольге Васевой, которая вместе с собутыльником Алексеем Еремеевым напала на пермскую туристку в парке «Оленьи ручьи» и участвовала в изнасиловании. Женщину оставили в колонии общего режима, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Ольга Васева подала ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Суд первой инстанции в удовлетворении ходатайства отказал, сегодня Свердловский областной суд оставил постановление Тагилстроевского районного суда без изменений», — рассказали в облсуде.

Летом 2022 года Васеву приговорили к девяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной в краже, изнасиловании и разбое. По версии следствия, Еремеев и Васева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили в парке «Оленьи ручьи» туристическую палатку, в которой спала Анастасия Пыхтеева из Перми. Они разбудили ее и выманили на открытую местность. Еремеев избил и изнасиловал девушку, а после заколол ножом. Еремеева приговорили к 23 годам колонии строгого режима.

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В Свердловской области суд отказался смягчать наказание Ольге Васевой, которая вместе с собутыльником Алексеем Еремеевым напала на пермскую туристку в парке «Оленьи ручьи» и участвовала в изнасиловании. Женщину оставили в колонии общего режима, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Ольга Васева подала ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Суд первой инстанции в удовлетворении ходатайства отказал, сегодня Свердловский областной суд оставил постановление Тагилстроевского районного суда без изменений», — рассказали в облсуде. Летом 2022 года Васеву приговорили к девяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной в краже, изнасиловании и разбое. По версии следствия, Еремеев и Васева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили в парке «Оленьи ручьи» туристическую палатку, в которой спала Анастасия Пыхтеева из Перми. Они разбудили ее и выманили на открытую местность. Еремеев избил и изнасиловал девушку, а после заколол ножом. Еремеева приговорили к 23 годам колонии строгого режима.
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