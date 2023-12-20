В Перми арестовали маньяка, укушенного девушкой

Мужчину арестовали на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дзержинский районный суд города Перми арестовал мужчину, который в ночь на 18 декабря напал на девушку на Шоссе Космонавтов. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«20 декабря 2023 года Дзержинским районным судом г. Перми избрана мера пресечения 34-летнему мужчине, подозреваемому в совершении насильственных действий сексуального характера, соединенные с угрозой убийством», — сказано в сообщении. Уточняется, что мужчину арестовали на два месяца до 18 февраля 2024 года.

Ранее стало известно, что злоумышленник напал на девушку в Дзержинском районе Перми. Угрожая убить, совершил насильственные действия сексуального характера. Но во время нападения девушка укусила его. Полиция задержала маньяка, а девушка опознала его по своему укусу. В СУ СК России по Пермскому сообщили, что мужчина уже был судим за насилие.