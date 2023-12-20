В Перми арестовали маньяка, укушенного девушкой

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, клетка, арест, решетка, замок, преступник, обвиняемый, арестованный, подсудимый, наручники
Мужчину арестовали на два месяца Фото:

Дзержинский районный суд города Перми арестовал мужчину, который в ночь на 18 декабря напал на девушку на Шоссе Космонавтов. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«20 декабря 2023 года Дзержинским районным судом г. Перми избрана мера пресечения 34-летнему мужчине, подозреваемому в совершении насильственных действий сексуального характера, соединенные с угрозой убийством», — сказано в сообщении. Уточняется, что мужчину арестовали на два месяца до 18 февраля 2024 года.

Ранее стало известно, что злоумышленник напал на девушку в Дзержинском районе Перми. Угрожая убить, совершил насильственные действия сексуального характера. Но во время нападения девушка укусила его. Полиция задержала маньяка, а девушка опознала его по своему укусу. В СУ СК России по Пермскому сообщили, что мужчина уже был судим за насилие.

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Дзержинский районный суд города Перми арестовал мужчину, который в ночь на 18 декабря напал на девушку на Шоссе Космонавтов. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «20 декабря 2023 года Дзержинским районным судом г. Перми избрана мера пресечения 34-летнему мужчине, подозреваемому в совершении насильственных действий сексуального характера, соединенные с угрозой убийством», — сказано в сообщении. Уточняется, что мужчину арестовали на два месяца до 18 февраля 2024 года. Ранее стало известно, что злоумышленник напал на девушку в Дзержинском районе Перми. Угрожая убить, совершил насильственные действия сексуального характера. Но во время нападения девушка укусила его. Полиция задержала маньяка, а девушка опознала его по своему укусу. В СУ СК России по Пермскому сообщили, что мужчина уже был судим за насилие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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