Пермское УФАС возбудило дело из-за рекламы парковки в ТРК «Семья»

21 декабря 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Автомобиль пермяка не выпускали с территории парковки ТРК без оплаты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Пермское управление ФАС возбудило дело из-за рекламы платной парковки на территории ТРК «Семья». Поводом послужила жалоба заявителя, решившего воспользоваться стоянкой. На стойке информации он увидел буклеты, в которых сообщалось, что за парковку нужно платить, но первые два часа будут бесплатными. Пермяк купил продукты, уложившись в установленное время, но с него все равно потребовали плату. «В администрации ТРК также отказались выпустить автомобиль с парковки без оплаты. Данная информация являлась рекламой, так как адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания. УФАС усмотрело в этом признаки нарушения закона и возбудило дело. По закону недостоверной признается реклама, в которой содержатся не соответствующие действительности сведения о товаре, порядке оплаты, размере скидок, тарифов и других условий», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Факт размещения и распространения рекламной информации подтверждаются приложенными к заявлению фотоматериалами. Рассмотрение антимонопольного дела в УФАС назначено на 30 января 2024 года.

Пермское управление ФАС возбудило дело из-за рекламы платной парковки на территории ТРК «Семья». Поводом послужила жалоба заявителя, решившего воспользоваться стоянкой. На стойке информации он увидел буклеты, в которых сообщалось, что за парковку нужно платить, но первые два часа будут бесплатными. Пермяк купил продукты, уложившись в установленное время, но с него все равно потребовали плату. «В администрации ТРК также отказались выпустить автомобиль с парковки без оплаты. Данная информация являлась рекламой, так как адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания. УФАС усмотрело в этом признаки нарушения закона и возбудило дело. По закону недостоверной признается реклама, в которой содержатся не соответствующие действительности сведения о товаре, порядке оплаты, размере скидок, тарифов и других условий», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Факт размещения и распространения рекламной информации подтверждаются приложенными к заявлению фотоматериалами. Рассмотрение антимонопольного дела в УФАС назначено на 30 января 2024 года.