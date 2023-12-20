20 декабря 2023

Пермское УФАС возбудило дело из-за рекламы парковки в ТРК «Семья»

© Служба новостей «URA.RU»
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Гипермаркет Семья в Перми Ассортимент товаров и виды магазина, гипермаркет семья
Автомобиль пермяка не выпускали с территории парковки ТРК без оплаты Фото:

Пермское управление ФАС возбудило дело из-за рекламы платной парковки на территории ТРК «Семья». Поводом послужила жалоба заявителя, решившего воспользоваться стоянкой. На стойке информации он увидел буклеты, в которых сообщалось, что за парковку нужно платить, но первые два часа будут бесплатными. Пермяк купил продукты, уложившись в установленное время, но с него все равно потребовали плату.

«В администрации ТРК также отказались выпустить автомобиль с парковки без оплаты. Данная информация являлась рекламой, так как адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания. УФАС усмотрело в этом признаки нарушения закона и возбудило дело. По закону недостоверной признается реклама, в которой содержатся не соответствующие действительности сведения о товаре, порядке оплаты, размере скидок, тарифов и других условий», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Факт размещения и распространения рекламной информации подтверждаются приложенными к заявлению фотоматериалами. Рассмотрение антимонопольного дела в УФАС назначено на 30 января 2024 года.

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Пермское управление ФАС возбудило дело из-за рекламы платной парковки на территории ТРК «Семья». Поводом послужила жалоба заявителя, решившего воспользоваться стоянкой. На стойке информации он увидел буклеты, в которых сообщалось, что за парковку нужно платить, но первые два часа будут бесплатными. Пермяк купил продукты, уложившись в установленное время, но с него все равно потребовали плату. «В администрации ТРК также отказались выпустить автомобиль с парковки без оплаты. Данная информация являлась рекламой, так как адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания. УФАС усмотрело в этом признаки нарушения закона и возбудило дело. По закону недостоверной признается реклама, в которой содержатся не соответствующие действительности сведения о товаре, порядке оплаты, размере скидок, тарифов и других условий», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Факт размещения и распространения рекламной информации подтверждаются приложенными к заявлению фотоматериалами. Рассмотрение антимонопольного дела в УФАС назначено на 30 января 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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