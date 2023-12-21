Махонин исполнил мечту юного жителя Северодонецка. Видео

21 декабря 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Махонин подарил футболку мальчику из Северодонецка Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил подарок мальчику из Северодонецка и организовал ему вместе с мамой экскурсию в столице региона. Ребенок из ЛНР мечтал побывать в Прикамье. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Пригласили Ваню Красий с мамой Оксаной Анатольевной из Северодонецка в Пермский край. У них насыщенная экскурсионная программа: вчера были на баскетболе и гуляли по Перми, на днях поедут в Кунгур. Вручили Ване новогодний подарок», — сообщил в посте Махонин. Махонин подчеркнул, что мальчику во время экскурсии в детском технопарке «Кванториум Фотоника» понравились насекомые-палочники. Он добавил, что Ваня в восторге от Перми и всего увиденного, долго не мог уснуть после победы «Пармы». Ранее Махонин посетил подшефный Северодонецк в Луганской народной республике. Он встретился с волонтерами, медиками, представителями правительства региона и принял на месте очередную колонну из Прикамья с гуманитарным грузом.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил подарок мальчику из Северодонецка и организовал ему вместе с мамой экскурсию в столице региона. Ребенок из ЛНР мечтал побывать в Прикамье. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Пригласили Ваню Красий с мамой Оксаной Анатольевной из Северодонецка в Пермский край. У них насыщенная экскурсионная программа: вчера были на баскетболе и гуляли по Перми, на днях поедут в Кунгур. Вручили Ване новогодний подарок», — сообщил в посте Махонин. Махонин подчеркнул, что мальчику во время экскурсии в детском технопарке «Кванториум Фотоника» понравились насекомые-палочники. Он добавил, что Ваня в восторге от Перми и всего увиденного, долго не мог уснуть после победы «Пармы». Ранее Махонин посетил подшефный Северодонецк в Луганской народной республике. Он встретился с волонтерами, медиками, представителями правительства региона и принял на месте очередную колонну из Прикамья с гуманитарным грузом.