Махонин исполнил мечту юного жителя Северодонецка. Видео

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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, махонин дмитрий
Махонин подарил футболку мальчику из Северодонецка Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил подарок мальчику из Северодонецка и организовал ему вместе с мамой экскурсию в столице региона. Ребенок из ЛНР мечтал побывать в Прикамье. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.

«Пригласили Ваню Красий с мамой Оксаной Анатольевной из Северодонецка в Пермский край. У них насыщенная экскурсионная программа: вчера были на баскетболе и гуляли по Перми, на днях поедут в Кунгур. Вручили Ване новогодний подарок», — сообщил в посте Махонин.

Махонин подчеркнул, что мальчику во время экскурсии в детском технопарке «Кванториум Фотоника» понравились насекомые-палочники. Он добавил, что Ваня в восторге от Перми и всего увиденного, долго не мог уснуть после победы «Пармы».

Ранее Махонин посетил подшефный Северодонецк в Луганской народной республике. Он встретился с волонтерами, медиками, представителями правительства региона и принял на месте очередную колонну из Прикамья с гуманитарным грузом.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил подарок мальчику из Северодонецка и организовал ему вместе с мамой экскурсию в столице региона. Ребенок из ЛНР мечтал побывать в Прикамье. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Пригласили Ваню Красий с мамой Оксаной Анатольевной из Северодонецка в Пермский край. У них насыщенная экскурсионная программа: вчера были на баскетболе и гуляли по Перми, на днях поедут в Кунгур. Вручили Ване новогодний подарок», — сообщил в посте Махонин. Махонин подчеркнул, что мальчику во время экскурсии в детском технопарке «Кванториум Фотоника» понравились насекомые-палочники. Он добавил, что Ваня в восторге от Перми и всего увиденного, долго не мог уснуть после победы «Пармы». Ранее Махонин посетил подшефный Северодонецк в Луганской народной республике. Он встретился с волонтерами, медиками, представителями правительства региона и принял на месте очередную колонну из Прикамья с гуманитарным грузом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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