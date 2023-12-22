В Челябинской области объявлено предупреждение о НМУ

22 декабря 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Смог накроет 23 и 24 декабря Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и еще четыре города Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске с 23 по 24 декабря объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Также ухудшение качества воздуха ожидается в Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Аше, Коркино и Карабаше. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска (ЕДДС). «С 08:00 23 декабря до 23:00 24 декабря в Челябинске объявляется предупреждение о НМУ первой степени. Это связано со слабым ветром неблагоприятного направления и инверсией, способствующим накоплению загрязняющих веществ», — уточнили в ЕДДС. Также с 08:00 23 декабря до 23:00 24 декабря НМУ ожидается в Коркино, Сатке, Аше, Карабаше, Златоусте. Предупреждение объявлено отдельным предприятиям области, они обязаны снижать негативное воздействие на атмосферный воздух. До 19:00 24 декабря неблагоприятные метеоусловия установятся в Магнитогорске.

В Челябинске с 23 по 24 декабря объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Также ухудшение качества воздуха ожидается в Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Аше, Коркино и Карабаше. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска (ЕДДС). «С 08:00 23 декабря до 23:00 24 декабря в Челябинске объявляется предупреждение о НМУ первой степени. Это связано со слабым ветром неблагоприятного направления и инверсией, способствующим накоплению загрязняющих веществ», — уточнили в ЕДДС. Также с 08:00 23 декабря до 23:00 24 декабря НМУ ожидается в Коркино, Сатке, Аше, Карабаше, Златоусте. Предупреждение объявлено отдельным предприятиям области, они обязаны снижать негативное воздействие на атмосферный воздух. До 19:00 24 декабря неблагоприятные метеоусловия установятся в Магнитогорске.