В Челябинской области объявлено предупреждение о НМУ

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Клипарт. Магнитогорск, смог, дымка, нму, экология, асфальтовый завод
Смог накроет 23 и 24 декабря Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и еще четыре города Фото:

В Челябинске с 23 по 24 декабря объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Также ухудшение качества воздуха ожидается в Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Аше, Коркино и Карабаше. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска (ЕДДС).

«С 08:00 23 декабря до 23:00 24 декабря в Челябинске объявляется предупреждение о НМУ первой степени. Это связано со слабым ветром неблагоприятного направления и инверсией, способствующим накоплению загрязняющих веществ», — уточнили в ЕДДС.

Также с 08:00 23 декабря до 23:00 24 декабря НМУ ожидается в Коркино, Сатке, Аше, Карабаше, Златоусте. Предупреждение объявлено отдельным предприятиям области, они обязаны снижать негативное воздействие на атмосферный воздух. До 19:00 24 декабря неблагоприятные метеоусловия установятся в Магнитогорске.

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В Челябинске с 23 по 24 декабря объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Также ухудшение качества воздуха ожидается в Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Аше, Коркино и Карабаше. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска (ЕДДС). «С 08:00 23 декабря до 23:00 24 декабря в Челябинске объявляется предупреждение о НМУ первой степени. Это связано со слабым ветром неблагоприятного направления и инверсией, способствующим накоплению загрязняющих веществ», — уточнили в ЕДДС. Также с 08:00 23 декабря до 23:00 24 декабря НМУ ожидается в Коркино, Сатке, Аше, Карабаше, Златоусте. Предупреждение объявлено отдельным предприятиям области, они обязаны снижать негативное воздействие на атмосферный воздух. До 19:00 24 декабря неблагоприятные метеоусловия установятся в Магнитогорске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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