В Горловке загорелся один из крупнейших ТЦ после обстрела ВСУ

От удара ВСУ также пострадал многоквартирный дом
Один из крупнейших торговых центров Горловки (ДНР) загорелся после прямого попадания ВСУ. Удар также пришелся на рядом стоящую многоэтажку. Об этом сообщают СМИ.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что ВСУ выпустили семь ракет из реактивной системы залпового огня по Горловке. Атака произошла в 00:05 по местному времени, передают РИА Новости.
Жительница дома рассказала изданию, что во время удара «квартира ходуном ходила», а после появился столб дыма. Женщина уточнила, что в здании пробито отопление.
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