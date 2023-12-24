В мире Украина В Горловке загорелся один из крупнейших ТЦ после обстрела ВСУ 25 декабря 2023 в 03:55 Размер текста - 17 + От удара ВСУ также пострадал многоквартирный дом Фото: Министерство обороны Украины Один из крупнейших торговых центров Горловки (ДНР) загорелся после прямого попадания ВСУ. Удар также пришелся на рядом стоящую многоэтажку. Об этом сообщают СМИ. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что ВСУ выпустили семь ракет из реактивной системы залпового огня по Горловке. Атака произошла в 00:05 по местному времени, передают РИА Новости. Жительница дома рассказала изданию, что во время удара «квартира ходуном ходила», а после появился столб дыма. Женщина уточнила, что в здании пробито отопление. Один из крупнейших торговых центров Горловки (ДНР) загорелся после прямого попадания ВСУ. Удар также пришелся на рядом стоящую многоэтажку. Об этом сообщают СМИ. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что ВСУ выпустили семь ракет из реактивной системы залпового огня по Горловке. Атака произошла в 00:05 по местному времени, передают РИА Новости. Жительница дома рассказала изданию, что во время удара «квартира ходуном ходила», а после появился столб дыма. Женщина уточнила, что в здании пробито отопление. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям