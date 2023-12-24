24 декабря 2023

В Горловке загорелся один из крупнейших ТЦ после обстрела ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, зима, артиллерия, пушка, всу,  stock
От удара ВСУ также пострадал многоквартирный дом Фото:

Один из крупнейших торговых центров Горловки (ДНР) загорелся после прямого попадания ВСУ. Удар также пришелся на рядом стоящую многоэтажку. Об этом сообщают СМИ.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что ВСУ выпустили семь ракет из реактивной системы залпового огня по Горловке. Атака произошла в 00:05 по местному времени, передают РИА Новости.

Жительница дома рассказала изданию, что во время удара «квартира ходуном ходила», а после появился столб дыма. Женщина уточнила, что в здании пробито отопление.

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Один из крупнейших торговых центров Горловки (ДНР) загорелся после прямого попадания ВСУ. Удар также пришелся на рядом стоящую многоэтажку. Об этом сообщают СМИ. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что ВСУ выпустили семь ракет из реактивной системы залпового огня по Горловке. Атака произошла в 00:05 по местному времени, передают РИА Новости. Жительница дома рассказала изданию, что во время удара «квартира ходуном ходила», а после появился столб дыма. Женщина уточнила, что в здании пробито отопление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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