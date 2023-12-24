Пермские отделения «Почты России» будут работать в новогодние праздники

Отделения не будут работать 1 и 7 января
Отделения «Почты России» в Пермском крае, как и по всей стране будут работать со 2 по 6 декабря в обычном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе почты.
«2, 3, 4, 5, 6, 8 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе. Уточнить расписание интересующего отделения можно на сайте.
Для всех почтовых отделений 1 и 7 января будут выходными. Также в эти дни будут отдыхать и почтальоны. Участки курьерской доставки будут работать включительно до 31 декабря.
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