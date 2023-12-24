24 декабря 2023

Пермские отделения «Почты России» будут работать в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный почтовый пост при «Аэропорте «Кольцово». Екатеринбург, почта, почта россии, посылки, таможенный контроль, таможенный пост, сортировка почты
Отделения не будут работать 1 и 7 января Фото:

Отделения «Почты России» в Пермском крае, как и по всей стране будут работать со 2 по 6 декабря в обычном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе почты.

«2, 3, 4, 5, 6, 8 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе. Уточнить расписание интересующего отделения можно на сайте.

Для всех почтовых отделений 1 и 7 января будут выходными. Также в эти дни будут отдыхать и почтальоны. Участки курьерской доставки будут работать включительно до 31 декабря.

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Отделения «Почты России» в Пермском крае, как и по всей стране будут работать со 2 по 6 декабря в обычном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе почты. «2, 3, 4, 5, 6, 8 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе. Уточнить расписание интересующего отделения можно на сайте. Для всех почтовых отделений 1 и 7 января будут выходными. Также в эти дни будут отдыхать и почтальоны. Участки курьерской доставки будут работать включительно до 31 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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