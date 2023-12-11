Британия и Норвегия создали союз для военной помощи Украине на море

Британия и Норвегия возглавят новую коалицию, которая будет поддерживать Украину на море. Об этом сообщает минобороны Великобритании.
«Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям. Она будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море», — говорится на
Ранее Великобритания решила отправить Украине два минных корабля. Как заявляет минобороны страны, суда нужны для усиления позиций ВСУ в Черном море. Скорее всего, корабли отправляются для защиты украинского зернового коридора, который заработал после выхода России из зерновой сделки.
Российская сторона неоднократно заявляла, что вернется в черноморскую инициативу только после выполнения условий Москвы со стороны других государств. А официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что сделка не возобновится до снятия с России санкций, пишет RT.
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