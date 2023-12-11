Британия и Норвегия создали союз для военной помощи Украине на море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, нато, флот, корабль, nato, stock
Великобритания и Норвегия планируют усилить позиции Киева в Черном море Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Британия и Норвегия возглавят новую коалицию, которая будет поддерживать Украину на море. Об этом сообщает минобороны Великобритании.

«Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям. Она будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море», — говорится на сайте британского оборонного ведомства.

Ранее Великобритания решила отправить Украине два минных корабля. Как заявляет минобороны страны, суда нужны для усиления позиций ВСУ в Черном море. Скорее всего, корабли отправляются для защиты украинского зернового коридора, который заработал после выхода России из зерновой сделки.

Российская сторона неоднократно заявляла, что вернется в черноморскую инициативу только после выполнения условий Москвы со стороны других государств. А официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что сделка не возобновится до снятия с России санкций, пишет RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британия и Норвегия возглавят новую коалицию, которая будет поддерживать Украину на море. Об этом сообщает минобороны Великобритании. «Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям. Она будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море», — говорится на сайте британского оборонного ведомства. Ранее Великобритания решила отправить Украине два минных корабля. Как заявляет минобороны страны, суда нужны для усиления позиций ВСУ в Черном море. Скорее всего, корабли отправляются для защиты украинского зернового коридора, который заработал после выхода России из зерновой сделки. Российская сторона неоднократно заявляла, что вернется в черноморскую инициативу только после выполнения условий Москвы со стороны других государств. А официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что сделка не возобновится до снятия с России санкций, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...