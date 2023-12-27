Миасцы отправили в зону СВО 20 тонн подарков и автомобиль

Жители Миасса собрали миасцы для отправки в зону проведения СВО 20 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает городское сообщество «ZOV Миасса».
«Идет активная работа по доставке грузов, новогодних и рождественских подарков нашим бойцам, которые находятся и на границе, и в зоне специальной военной операции. Пусть Новый год принесет нашей стране Победу, а защитники Отечества вернутся домой живыми и здоровыми», — цитирует сообщество участвовавшего в отправке депутата заксобрания региона Евгения Субачева.
В фуру загрузили продукты, одежду, окопные свечи, лекарства, печи, тепловые пушки, генераторы, холодильники и многое другое. Также на передовую были отправлены легковой автомобиль и квадроцикл, которые были приобретены на средства, собранные горожанами.
Отправка гумпомощи проводилась из Центра помощи военным общественно-патриотического движения «ZOV Миасса». Сопровождать груз отправился председатель городского совета ветеранов Виль Фаттахов.
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