Миасцы отправили в зону СВО 20 тонн подарков и автомобиль

28 декабря 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

В зону проведения СВО отправили 20 тонн гуманитарного груза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Миасса собрали миасцы для отправки в зону проведения СВО 20 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает городское сообщество «ZOV Миасса». «Идет активная работа по доставке грузов, новогодних и рождественских подарков нашим бойцам, которые находятся и на границе, и в зоне специальной военной операции. Пусть Новый год принесет нашей стране Победу, а защитники Отечества вернутся домой живыми и здоровыми», — цитирует сообщество участвовавшего в отправке депутата заксобрания региона Евгения Субачева. В фуру загрузили продукты, одежду, окопные свечи, лекарства, печи, тепловые пушки, генераторы, холодильники и многое другое. Также на передовую были отправлены легковой автомобиль и квадроцикл, которые были приобретены на средства, собранные горожанами. Отправка гумпомощи проводилась из Центра помощи военным общественно-патриотического движения «ZOV Миасса». Сопровождать груз отправился председатель городского совета ветеранов Виль Фаттахов.

Жители Миасса собрали миасцы для отправки в зону проведения СВО 20 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает городское сообщество «ZOV Миасса». «Идет активная работа по доставке грузов, новогодних и рождественских подарков нашим бойцам, которые находятся и на границе, и в зоне специальной военной операции. Пусть Новый год принесет нашей стране Победу, а защитники Отечества вернутся домой живыми и здоровыми», — цитирует сообщество участвовавшего в отправке депутата заксобрания региона Евгения Субачева. В фуру загрузили продукты, одежду, окопные свечи, лекарства, печи, тепловые пушки, генераторы, холодильники и многое другое. Также на передовую были отправлены легковой автомобиль и квадроцикл, которые были приобретены на средства, собранные горожанами. Отправка гумпомощи проводилась из Центра помощи военным общественно-патриотического движения «ZOV Миасса». Сопровождать груз отправился председатель городского совета ветеранов Виль Фаттахов.