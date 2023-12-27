27 декабря 2023

Миасцы отправили в зону СВО 20 тонн подарков и автомобиль

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Передача гуманитарной помощи от медицинского персонала Областной клинической больницы №3. Челябинск, консервы, гуманитарная помощь, рисовая каша, каша рисовая
В зону проведения СВО отправили 20 тонн гуманитарного груза Фото:

Жители Миасса собрали миасцы для отправки в зону проведения СВО 20 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает городское сообщество «ZOV Миасса».

«Идет активная работа по доставке грузов, новогодних и рождественских подарков нашим бойцам, которые находятся и на границе, и в зоне специальной военной операции. Пусть Новый год принесет нашей стране Победу, а защитники Отечества вернутся домой живыми и здоровыми», — цитирует сообщество участвовавшего в отправке депутата заксобрания региона Евгения Субачева.

В фуру загрузили продукты, одежду, окопные свечи, лекарства, печи, тепловые пушки, генераторы, холодильники и многое другое. Также на передовую были отправлены легковой автомобиль и квадроцикл, которые были приобретены на средства, собранные горожанами.

Отправка гумпомощи проводилась из Центра помощи военным общественно-патриотического движения «ZOV Миасса». Сопровождать груз отправился председатель городского совета ветеранов Виль Фаттахов.

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Жители Миасса собрали миасцы для отправки в зону проведения СВО 20 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает городское сообщество «ZOV Миасса». «Идет активная работа по доставке грузов, новогодних и рождественских подарков нашим бойцам, которые находятся и на границе, и в зоне специальной военной операции. Пусть Новый год принесет нашей стране Победу, а защитники Отечества вернутся домой живыми и здоровыми», — цитирует сообщество участвовавшего в отправке депутата заксобрания региона Евгения Субачева. В фуру загрузили продукты, одежду, окопные свечи, лекарства, печи, тепловые пушки, генераторы, холодильники и многое другое. Также на передовую были отправлены легковой автомобиль и квадроцикл, которые были приобретены на средства, собранные горожанами. Отправка гумпомощи проводилась из Центра помощи военным общественно-патриотического движения «ZOV Миасса». Сопровождать груз отправился председатель городского совета ветеранов Виль Фаттахов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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