Приставы взыскивают долги с половины пермяков

Приставы призывают погасить долги до Нового года
В Пермском крае официальный статус должника имеет почти половина взрослого населения. Об этом сообщили в службе судебных приставов.
«На сегодняшний день статус должников имеет около 1 млн жителей Пермского края. Это почти половина всего взрослого населения региона», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
В ведомстве призывают пермяков рассчитаться с долгами до Нового года. Сделать это можно на сайте службы.
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