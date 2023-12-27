27 декабря 2023

Приставы взыскивают долги с половины пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Краевое отделение ФССП. Пермь, долги, судебный пристав, фссп, шеврон фссп
Приставы призывают погасить долги до Нового года Фото:

В Пермском крае официальный статус должника имеет почти половина взрослого населения. Об этом сообщили в службе судебных приставов.

«На сегодняшний день статус должников имеет около 1 млн жителей Пермского края. Это почти половина всего взрослого населения региона», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

В ведомстве призывают пермяков рассчитаться с долгами до Нового года. Сделать это можно на сайте службы.

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В Пермском крае официальный статус должника имеет почти половина взрослого населения. Об этом сообщили в службе судебных приставов. «На сегодняшний день статус должников имеет около 1 млн жителей Пермского края. Это почти половина всего взрослого населения региона», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. В ведомстве призывают пермяков рассчитаться с долгами до Нового года. Сделать это можно на сайте службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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