Текслер в госпитале вручил новогодние подарки бойцам СВО

28 декабря 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер посетил областной госпиталь и поздравил бойцов СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер 28 декабря, накануне Нового года, посетил Челябинский военный госпиталь. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале. «Пообщался с ребятами, привез им подарки к празднику. Настроение хорошее. Благодарны медикам, хвалят условия, питание. Многие после лечение планируют вернуться на СВО. Все они наши герои и каждый внес свой вклад в будущую Победу. В том, что она придет, никто из нас не сомневается», — сообщил Текслер. В госпитале завершают капремонт. Отремонтировали не только стены, но и коммуникации. Закупили порядка 100 единиц нового оборудования и благоустроили и сквер на территории госпиталя. Текслер отметил, что ремонт госпиталя — еще одно направление поддержки армии и военнослужащих. Он подчеркнул, что в госпитале трудятся замечательные врачи и выразил уверенность, что новые условия и современная медтехника облегчат их работу.

Губернатор Алексей Текслер 28 декабря, накануне Нового года, посетил Челябинский военный госпиталь. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале. «Пообщался с ребятами, привез им подарки к празднику. Настроение хорошее. Благодарны медикам, хвалят условия, питание. Многие после лечение планируют вернуться на СВО. Все они наши герои и каждый внес свой вклад в будущую Победу. В том, что она придет, никто из нас не сомневается», — сообщил Текслер. В госпитале завершают капремонт. Отремонтировали не только стены, но и коммуникации. Закупили порядка 100 единиц нового оборудования и благоустроили и сквер на территории госпиталя. Текслер отметил, что ремонт госпиталя — еще одно направление поддержки армии и военнослужащих. Он подчеркнул, что в госпитале трудятся замечательные врачи и выразил уверенность, что новые условия и современная медтехника облегчат их работу.