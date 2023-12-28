Текслер в госпитале вручил новогодние подарки бойцам СВО

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© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер посетил областной госпиталь и поздравил бойцов СВО Фото:

Губернатор Алексей Текслер 28 декабря, накануне Нового года, посетил Челябинский военный госпиталь. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале.

«Пообщался с ребятами, привез им подарки к празднику. Настроение хорошее. Благодарны медикам, хвалят условия, питание. Многие после лечение планируют вернуться на СВО. Все они наши герои и каждый внес свой вклад в будущую Победу. В том, что она придет, никто из нас не сомневается», — сообщил Текслер.

В госпитале завершают капремонт. Отремонтировали не только стены, но и коммуникации. Закупили порядка 100 единиц нового оборудования и благоустроили и сквер на территории госпиталя.

Текслер отметил, что ремонт госпиталя — еще одно направление поддержки армии и военнослужащих. Он подчеркнул, что в госпитале трудятся замечательные врачи и выразил уверенность, что новые условия и современная медтехника облегчат их работу.

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Губернатор Алексей Текслер 28 декабря, накануне Нового года, посетил Челябинский военный госпиталь. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале. «Пообщался с ребятами, привез им подарки к празднику. Настроение хорошее. Благодарны медикам, хвалят условия, питание. Многие после лечение планируют вернуться на СВО. Все они наши герои и каждый внес свой вклад в будущую Победу. В том, что она придет, никто из нас не сомневается», — сообщил Текслер. В госпитале завершают капремонт. Отремонтировали не только стены, но и коммуникации. Закупили порядка 100 единиц нового оборудования и благоустроили и сквер на территории госпиталя. Текслер отметил, что ремонт госпиталя — еще одно направление поддержки армии и военнослужащих. Он подчеркнул, что в госпитале трудятся замечательные врачи и выразил уверенность, что новые условия и современная медтехника облегчат их работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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