Федеральные телеканалы раскрыли, сколько стоит агитация перед выборами президента

РБК: предвыборная агитация на «России 1» оценивается в 1,19 млн рублей

28 декабря 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Стоимость агитации на ТВ варьируется в промежутке от 100 тысяч до одного миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году «Первый канал» и ВГТРК, включающая телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и несколько радиостанций, опубликовали прайсы на размещение агитационных роликов в ходе предвыборной кампании. Самый дорогой слот оценивается в сумму свыше одного миллиона рублей. «На телеканале „Россия 1“, флагмане ВГТРК, самый дорогой слот — с 17:00 до 20:00 по выходным в неделю накануне выборов: 20 секунд политической рекламы обойдутся в 1,19 миллиона рублей», — передает данные прайсов РБК. Там добавили, что цены на агитацию варьируются от 100 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от времени и дня недели. На «Первом канале» самый доступный временной слот с 5:00 до 8:00 в выходные дни с 17 февраля по 1 марта стоит 109,6 тысяч рублей за 20 секунд эфира. На «России 1» в это же время цена составляет от 86,5 до 86,6 тысяч рублей по выходным и от 185,2 до 186,6 тысяч рублей по будням. Высоко оценивается слот с 17:00 до 20:00 на неделе накануне выборов на «России 1» — 861,8 тысячи рублей по будням и 1,05 миллиона рублей по выходным. Расценки на рекламу в эфире «России 24» более стандартизированы: в феврале 20 секунд стоят 64 тысячи рублей, а в марте — 59,1 тысячи рублей. Вещание на радио «Россия» обойдется в 104,9 тысячи рублей за 30 секунд, на радио «Маяк» — 91,5 тысяч рублей, а на радио «Вести ФМ» — 125 тысяч рублей, заключили в РБК. Предвыборная агитация по президентским выборам пройдет с 17 февраля по 15 марта 2024 года. ЦИК РФ официально утвердила трехдневное голосование на выборах президента России, которое пройдет с 15 по 17 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что такой формат голосования поможет сократить время и упростить работу в регионах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Первый канал» и ВГТРК, включающая телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и несколько радиостанций, опубликовали прайсы на размещение агитационных роликов в ходе предвыборной кампании. Самый дорогой слот оценивается в сумму свыше одного миллиона рублей. «На телеканале „Россия 1“, флагмане ВГТРК, самый дорогой слот — с 17:00 до 20:00 по выходным в неделю накануне выборов: 20 секунд политической рекламы обойдутся в 1,19 миллиона рублей», — передает данные прайсов РБК. Там добавили, что цены на агитацию варьируются от 100 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от времени и дня недели. На «Первом канале» самый доступный временной слот с 5:00 до 8:00 в выходные дни с 17 февраля по 1 марта стоит 109,6 тысяч рублей за 20 секунд эфира. На «России 1» в это же время цена составляет от 86,5 до 86,6 тысяч рублей по выходным и от 185,2 до 186,6 тысяч рублей по будням. Высоко оценивается слот с 17:00 до 20:00 на неделе накануне выборов на «России 1» — 861,8 тысячи рублей по будням и 1,05 миллиона рублей по выходным. Расценки на рекламу в эфире «России 24» более стандартизированы: в феврале 20 секунд стоят 64 тысячи рублей, а в марте — 59,1 тысячи рублей. Вещание на радио «Россия» обойдется в 104,9 тысячи рублей за 30 секунд, на радио «Маяк» — 91,5 тысяч рублей, а на радио «Вести ФМ» — 125 тысяч рублей, заключили в РБК. Предвыборная агитация по президентским выборам пройдет с 17 февраля по 15 марта 2024 года. ЦИК РФ официально утвердила трехдневное голосование на выборах президента России, которое пройдет с 15 по 17 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что такой формат голосования поможет сократить время и упростить работу в регионах.