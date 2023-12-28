Мурашко рассказал, кому нельзя пить алкоголь на Новый год

В новогоднюю ночь алкоголь лучше не употреблять людям с нарушением ритма сердца, заболеваниями печени и поджелудочной железы. Об этом предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Алкоголь — в минимальных количествах. А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать, особенно людям с нарушением ритма сердца, с заболеваниями печени, поджелудочной железы», — передает РИА Новости слова Мурашко.
Мурашко подчеркнул, что на Новый год в ходе праздничного застолья не нужно переедать. Он добавил, что в праздники лучше вести активный образ жизни и быть в хорошем настроении.
Ранее Мурашко посоветовал носить маску в период подъема заболеваемости. Он добавил, что при подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией.
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