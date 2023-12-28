Мурашко рассказал, кому нельзя пить алкоголь на Новый год

Мурашко: людям с нарушением сердечного ритма противопоказан алкоголь

29 декабря 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

Мурашко предупредил людей с хроническими заболеваниями о вреде алкоголя в праздники Фото: Владимир Андреев © URA.RU В новогоднюю ночь алкоголь лучше не употреблять людям с нарушением ритма сердца, заболеваниями печени и поджелудочной железы. Об этом предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Алкоголь — в минимальных количествах. А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать, особенно людям с нарушением ритма сердца, с заболеваниями печени, поджелудочной железы», — передает РИА Новости слова Мурашко. Мурашко подчеркнул, что на Новый год в ходе праздничного застолья не нужно переедать. Он добавил, что в праздники лучше вести активный образ жизни и быть в хорошем настроении. Ранее Мурашко посоветовал носить маску в период подъема заболеваемости. Он добавил, что при подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией.

В новогоднюю ночь алкоголь лучше не употреблять людям с нарушением ритма сердца, заболеваниями печени и поджелудочной железы. Об этом предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Алкоголь — в минимальных количествах. А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать, особенно людям с нарушением ритма сердца, с заболеваниями печени, поджелудочной железы», — передает РИА Новости слова Мурашко. Мурашко подчеркнул, что на Новый год в ходе праздничного застолья не нужно переедать. Он добавил, что в праздники лучше вести активный образ жизни и быть в хорошем настроении. Ранее Мурашко посоветовал носить маску в период подъема заболеваемости. Он добавил, что при подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией.