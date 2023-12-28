28 декабря 2023

Мурашко раскрыл, как не заболеть в Новый год

Мурашко посоветовал носить маску, чтобы не заболеть на Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., мурашко михаил
Мурашко посоветовал носить маски в местах массового скопления людей Фото:

В период роста заболеваемости респираторными инфекциями необходимо носить маску в людных местах, чтобы не заболеть в новогодние праздники. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Носите маску в период подъема заболеваемости. При подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией. Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник», — передает РИА Новости слова Мурашко.

Мурашко подчеркнул, если есть признаки острого респираторного вирусного заболевания, надо надевать маску и менять ее каждый час. Он напомнил о необходимости регулярно мыть руки, чтобы снизить риск передачи патогенов.

В декабре традиционно фиксируется высокий уровень заболеваемости респираторными инфекциями, такими как различные ОРВИ, грипп и SARS-CoV-2. Чтобы защитить себя от инфицирования, врачи рекомендуют соблюдать масочный режим. При этом, как ожидается, что интенсивность распространения ОРЗ снизится уже во время новогодних праздников, передает RT.

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В период роста заболеваемости респираторными инфекциями необходимо носить маску в людных местах, чтобы не заболеть в новогодние праздники. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Носите маску в период подъема заболеваемости. При подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией. Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник», — передает РИА Новости слова Мурашко. Мурашко подчеркнул, если есть признаки острого респираторного вирусного заболевания, надо надевать маску и менять ее каждый час. Он напомнил о необходимости регулярно мыть руки, чтобы снизить риск передачи патогенов. В декабре традиционно фиксируется высокий уровень заболеваемости респираторными инфекциями, такими как различные ОРВИ, грипп и SARS-CoV-2. Чтобы защитить себя от инфицирования, врачи рекомендуют соблюдать масочный режим. При этом, как ожидается, что интенсивность распространения ОРЗ снизится уже во время новогодних праздников, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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