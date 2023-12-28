Мурашко раскрыл, как не заболеть в Новый год

Мурашко посоветовал носить маску, чтобы не заболеть на Новый год

29 декабря 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

Мурашко посоветовал носить маски в местах массового скопления людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В период роста заболеваемости респираторными инфекциями необходимо носить маску в людных местах, чтобы не заболеть в новогодние праздники. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Носите маску в период подъема заболеваемости. При подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией. Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник», — передает РИА Новости слова Мурашко. Мурашко подчеркнул, если есть признаки острого респираторного вирусного заболевания, надо надевать маску и менять ее каждый час. Он напомнил о необходимости регулярно мыть руки, чтобы снизить риск передачи патогенов. В декабре традиционно фиксируется высокий уровень заболеваемости респираторными инфекциями, такими как различные ОРВИ, грипп и SARS-CoV-2. Чтобы защитить себя от инфицирования, врачи рекомендуют соблюдать масочный режим. При этом, как ожидается, что интенсивность распространения ОРЗ снизится уже во время новогодних праздников, передает RT.

В период роста заболеваемости респираторными инфекциями необходимо носить маску в людных местах, чтобы не заболеть в новогодние праздники. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Носите маску в период подъема заболеваемости. При подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией. Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник», — передает РИА Новости слова Мурашко. Мурашко подчеркнул, если есть признаки острого респираторного вирусного заболевания, надо надевать маску и менять ее каждый час. Он напомнил о необходимости регулярно мыть руки, чтобы снизить риск передачи патогенов. В декабре традиционно фиксируется высокий уровень заболеваемости респираторными инфекциями, такими как различные ОРВИ, грипп и SARS-CoV-2. Чтобы защитить себя от инфицирования, врачи рекомендуют соблюдать масочный режим. При этом, как ожидается, что интенсивность распространения ОРЗ снизится уже во время новогодних праздников, передает RT.