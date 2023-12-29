Соловьев в телепрограмме вручил Герою России черный нож из Златоуста. Видео

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, звезда героя россии
Герой России Степан Белов получил черный нож из Златоуста Фото:

Ведущий телепрограммы на канале «Россия-1» Владимир Соловьев вручил Герою России Степану Белову черный нож производства оружейного завода Златоуста (Челябинская область). Как URA.RU сообщил гендиректор Златоустовской оружейной фабрики (ЗОФ) Валерий Томея, аналогичные ножи пользуются в настоящий момент повышенным спросом.

«На сватовском направлении в феврале 2022 года снял сюжет о танкисте Степане Белове. В свои 26 лет он стал Героем России за то, что уничтожил на тот момент 16 танков. Степан обожает ножи. Мы нашли настоящий нож, который прошел всю войну», — рассказал в эфире Соловьев.

Белов мечтал подбить немецкий Leopard. Он стал семнадцатой уничтоженной машиной. Сделал это военнослужащий на танке с челябинским двигателем Т-72. В мечтах бойца пересесть на новейший танк Т-90м «Прорыв», двигатель для которого также изготавливается на заводе «ЧТЗ-Уралтрак».

«Около 10 лет назад фабрика, которая располагается в цехах бывшего оружейного завода в Златоусте, возобновила выпуск черных ножей. С начала СВО изделие пользуется повышенным спросом. Ежемесячно реализуется 500 — 600 черных ножей», — уточнил URA.RU Томея.

Черным нож называется потому, что имеет деревянную рукоять и ножны соответствующей окраски. При изготовлении, как и много лет назад, оружейники применяют «кузбасслак». Славу изделие получило благодаря доблести танкистов Уральского корпуса, использовавших данные ножи в рукопашном бою. Корпус был сформирован с февраля 1943 года.

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Ведущий телепрограммы на канале «Россия-1» Владимир Соловьев вручил Герою России Степану Белову черный нож производства оружейного завода Златоуста (Челябинская область). Как URA.RU сообщил гендиректор Златоустовской оружейной фабрики (ЗОФ) Валерий Томея, аналогичные ножи пользуются в настоящий момент повышенным спросом. «На сватовском направлении в феврале 2022 года снял сюжет о танкисте Степане Белове. В свои 26 лет он стал Героем России за то, что уничтожил на тот момент 16 танков. Степан обожает ножи. Мы нашли настоящий нож, который прошел всю войну», — рассказал в эфире Соловьев. Белов мечтал подбить немецкий Leopard. Он стал семнадцатой уничтоженной машиной. Сделал это военнослужащий на танке с челябинским двигателем Т-72. В мечтах бойца пересесть на новейший танк Т-90м «Прорыв», двигатель для которого также изготавливается на заводе «ЧТЗ-Уралтрак». «Около 10 лет назад фабрика, которая располагается в цехах бывшего оружейного завода в Златоусте, возобновила выпуск черных ножей. С начала СВО изделие пользуется повышенным спросом. Ежемесячно реализуется 500 — 600 черных ножей», — уточнил URA.RU Томея. Черным нож называется потому, что имеет деревянную рукоять и ножны соответствующей окраски. При изготовлении, как и много лет назад, оружейники применяют «кузбасслак». Славу изделие получило благодаря доблести танкистов Уральского корпуса, использовавших данные ножи в рукопашном бою. Корпус был сформирован с февраля 1943 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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