29 декабря 2023

Жительница Пермского края погибла в ДТП с КамАЗом

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель погибла в результате ДТП Фото:

Жительница Пермского края погибла в ДТП на трассе Куеда — Аксаитово, не уступив дорогу с КамАЗу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По трассе Куеда — Аксаитово двигался автомобиль „Ваз 2114“ под управлением женщины 1961 года рождения. Водитель не уступила с КамАЗу, который двигался по главной дороге. В результате ДТП женщина скончалась», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пассажира легкового автомобиля госпитализировали. На данный момент проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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Жительница Пермского края погибла в ДТП на трассе Куеда — Аксаитово, не уступив дорогу с КамАЗу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По трассе Куеда — Аксаитово двигался автомобиль „Ваз 2114“ под управлением женщины 1961 года рождения. Водитель не уступила с КамАЗу, который двигался по главной дороге. В результате ДТП женщина скончалась», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пассажира легкового автомобиля госпитализировали. На данный момент проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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