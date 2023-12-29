Жительница Пермского края погибла в ДТП с КамАЗом

Водитель погибла в результате ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Пермского края погибла в ДТП на трассе Куеда — Аксаитово, не уступив дорогу с КамАЗу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По трассе Куеда — Аксаитово двигался автомобиль „Ваз 2114“ под управлением женщины 1961 года рождения. Водитель не уступила с КамАЗу, который двигался по главной дороге. В результате ДТП женщина скончалась», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пассажира легкового автомобиля госпитализировали. На данный момент проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.