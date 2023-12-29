В Челябинской области на дороге Миасс — Карабаш — Кыштым в лобовой аварии погибли две женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Авария произошла 29 декабря в 20:30 часов на 15 км автодороги „Миасс-Карабаш-Кыштым“. В результате ДТП на месте скончалась 58-летняя женщина и 31-летняя женщина», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
61-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta в снегопад не справился с управлением, выехал на встречу и столкнулся с автомобилем «Tank». Погибшие женщины были пассажирками отечественной машины. Сам водитель Lada Granta и 36-летний пассажир получили травмы. Они доставлены в больницу.
25 декабря в Красноармейском районе Челябинской области в ДТП погиб 78-летний мужчина. При неустановленных обстоятельствах, управляя автомобилем ВАЗ 21074, он выехал на встречную полосу. Затем столкнулся со встречным автомобилем Ford Fusion.
Погибшие женщины были пассажирками автомобиля марки Lada
Фото предоставлено пресс-службой Управления Госавтоинспекции по Челябинской области
Водитель второго автомобиля не пострадал
Фото предоставлено пресс-службой Управления Госавтоинспекции по Челябинской области
В Челябинской области на дороге Миасс — Карабаш — Кыштым в лобовой аварии погибли две женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Авария произошла 29 декабря в 20:30 часов на 15 км автодороги „Миасс-Карабаш-Кыштым“. В результате ДТП на месте скончалась 58-летняя женщина и 31-летняя женщина», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. 61-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta в снегопад не справился с управлением, выехал на встречу и столкнулся с автомобилем «Tank». Погибшие женщины были пассажирками отечественной машины. Сам водитель Lada Granta и 36-летний пассажир получили травмы. Они доставлены в больницу. 25 декабря в Красноармейском районе Челябинской области в ДТП погиб 78-летний мужчина. При неустановленных обстоятельствах, управляя автомобилем ВАЗ 21074, он выехал на встречную полосу. Затем столкнулся со встречным автомобилем Ford Fusion.