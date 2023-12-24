В Челябинской области в ДТП погиб 78-летний пенсионер. Фото

25 декабря 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Смертельное ДТП произошло утром 25 декабря на территории Красноармейского района Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области в Красноармейском районе 25 декабря произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ-21074 и Ford Fusion. В результате аварии 78-летний водитель одного из автомобилей скончался на месте, сообщили в госавтоинспекции. «На 41 км автомобильной дороги „Челябинск — Новосибирск“, по предварительным данным, водитель мужчина 1945 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21074 при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения, где выезд разрешен, затем совершил столкновение со встречным автомобилем Форд Фьюжн под управлением водителя мужчины 1963 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 21074 скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. На данный момент устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП. Госавтоинспекция обращается к водителям и просит быть предельно внимательными на дорогах, соблюдая правила дорожного движения. На 41-м километре дороги Челябинск — Новосибирск 78-летний мужчина, управляя ВАЗ-21074, выехал на полосу встречного движения, где маневр разрешен, и совершил столкновение с автомобилем Ford Fusion, за рулем которого находился 60-летний водитель Фото: Госавтоинспекция

В Челябинской области в Красноармейском районе 25 декабря произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ-21074 и Ford Fusion. В результате аварии 78-летний водитель одного из автомобилей скончался на месте, сообщили в госавтоинспекции. «На 41 км автомобильной дороги „Челябинск — Новосибирск“, по предварительным данным, водитель мужчина 1945 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21074 при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения, где выезд разрешен, затем совершил столкновение со встречным автомобилем Форд Фьюжн под управлением водителя мужчины 1963 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 21074 скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. На данный момент устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП. Госавтоинспекция обращается к водителям и просит быть предельно внимательными на дорогах, соблюдая правила дорожного движения.